Jordi Alba: "Abidal dovrebbe sapere come funziona uno spogliatoio"

Le parole del terzino blaugrana dopo la sconfitta in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao.

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 10:47 | aggiornato 07/02/2020 10:52

In casa Barcellona il clima è tutt'altro che sereno. Dopo la polemica a distanza tra Lionel Messi e il direttore sportivo Eric Abidal, è arrivata anche l'eliminazione in Coppa del Re per mano dell'Athletic Bilbao che al 93' si è imposto per 1-0 grazie all'autogol di Sergio Busquets. E al termine del match ci ha pensato Jordi Alba, ai microfoni di Sport, ad alimentare le polemiche tornando sul botta e risposta tra la Pulge e il dirigente: