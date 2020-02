Inter-Milan in diretta su Sky: orari e probabili formazioni

Il derby della Madonnina è il posticipo serale della domenica di Serie A

07/02/2020

Il derby della Madonnina Inter-Milan è in programma per domenica 9 febbraio alle 20.45. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, alla caccia del primo posto, e per i rossoneri, all'ultima chiamata per il treno Champions League.

Antonio Conte dovrà risolvere il dubbio Samir Handanovic, ma quasi sicuramente scenderà in campo Padelli. In attacco Sanchez al posto di Lautaro Martinez squalificato. Anche Bastoni è fuori per squalifica, ballottaggio tra Godin e D'Ambrosio.

Stefano Pioli potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, alle prese però con un problema alla caviglia. Ballottaggio in difesa tra Conti e Calabria, Musacchio preferito a Kjaer. In mediana torna Bennacer, esterno Calhanoglu.

Inter-Milan: le probabili formazioni di Conte e Pioli

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

Dove vedere Inter-Milan: gli appuntamenti su Sky

Inter-Milan è in programma domenica 9 febbraio, alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, canale 201 e 202 dei canali satellitari. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.