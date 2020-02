Inter, Bastoni: "Vi spiego la scelta del numero 95..."

Il centrale dell'Inter Alessandro Bastoni è stato uno dei protagonisti di "Unboxing", trasmissione trasmessa da Inter TV. Tra i tanti argomenti affrontati dal classe 1999, che in stagione ha messo insieme 15 presenze e 1 gol, c'è stato spazio anche per una spiegazione del numero di magli:

Si tratta di una storia facile che parte quando ho ricevuto la chiamata dall'Atalanta per salire in prima squadra. Avevo fatto una promessa a mio fratello, siamo cinque e siamo una famiglia molto legata, quindi gli ho detto che avrei indossato la maglia con il suo anno di nascita, il 95. Così anche al Parma e all'Inter ho fatto la stessa cosa, è un modo per avere lui in campo con me, ma un po' tutta la mia famiglia