L'ex attaccante Antonio Floro Flores, appena ritiratosi dopo aver interrotto il suo rapporto con la Casertana, ha rilasciato un'intervista a Football News 24 in cui si è soffermato su Maurizio Sarri, tecnico della Juventus che lo ha allenato ai tempi dell'Arezzo:

Ad essere sincero non avrei mai pensato che Sarri arrivasse a certi livelli. Non perché non fosse bravo, anzi, amavo il modo in cui ci allenava, ma per il suo carattere. È anche un po’ rozzo nei modi di fare (ride, ndr), ma è una persona perbene. È malato di calcio, a volte si arrabbiava con me e mi diceva: "Sei un co****ne, usa le qualità che hai! Come fai ad essere ancora in B? Potresti giocare nel Milan". Un giorno giocammo un’amichevole contro una società di Serie C e Sarri sapeva tutti i nomi dei calciatori avversari, era in grado di descrivere ogni loro minima caratteristica"