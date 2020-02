Non si sono ancora spente le polemiche per la partita con la Juve.

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 11:14 | aggiornato 07/02/2020 11:18

È la vigilia di una partita delicata e importante come quella contro l'Atalanta all'Artemio Franchi, ma per la Fiorentina di Iachini si continua a parlare sempre della polemica arbitrale nata dopo la sfida con la Juventus nell'ultimo turno di Serie A. L'allenatore dei viola, a domanda sul fatto se temesse ripercussioni dopo lo sfogo del presidente Commisso, ha risposto chiedendo di mantenere la calma:

No, non sono preoccupato, penso che bisogna smorzare adesso gli animi, lo sfogo del presidente è stato generato dall'impressione per episodi che non sono stati valutati allo stesso modo e sono stati penalizzanti per la nostra squadra, adesso rientriamo nei binari giusti.

Giuseppe Iachini in vista della partita di domani contro l'Atalanta di Serie A, ha anche commentato il "j'accuse" di Fonseca. Il tecnico della Roma ha "denunciato" la mancanza di uniformità di giudizio da squadra a squadra:

Come noi allenatori analizziamo gli errori delle nostre squadre per migliorare, altrettanto farà Rizzoli con la squadra di arbitri. È vero che al di là degli episodi eclatanti come un rigore dato o no, possano essercene altri più piccoli, come un'ammonizione o un fallo fischiato, che possono in qualche modo indirizzare una partita. Io voglio continuare a pensare positivo e che certi errori vengono fatti in buona fede, perché solo così si può aiutare il calcio.

Il ragionamento è poi proseguito: