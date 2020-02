Fischio d'inizio sabato 8 febbraio alle ore 15

di Redazione Fox Sports - 07/02/2020 11:29 | aggiornato 07/02/2020 11:34

Fiorentina-Atalanta aprirà il pomeriggio del sabato della 23^ giornata di Serie A: appuntamento alle ore 15. I Viola dovranno ripartire subito dopo il KO contro la Juventus, i bergamaschi sono reduci dal pareggio interno contro il Genoa.

Dubbio per Iachini in difesa tra Igor e Caceres (rientrato da poco dal Sud America, probabile panchina per lui). A centrocampo Castrovilli, Benassi e Pulgar, con Lirola e Dalbert esterni. In attacco Chiesa e Cutrone.

Gasperini dovrà decidere chi schierare tra Caldara e Djimsiti accanto a Toloi e Palominoper. In mediana De Roon è squalificato, Freuler dovrebbe essere preferito a Tameze. In attacco confermati Gomez, Ilicic e Zapata.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni di Gasperini e Iachini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta: su Sky alle ore 15

Il match della 23^ giornata di Serie A Fiorentina-Atalanta in programma sabato 8 febbraio alle ore 15, sarà visibile in diretta TV in esclusiva su Sky (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 251), con diretta a partire dalle ore 14.55. Telecronaca di Dario Massara con il commento tecnico di Fernando Orsi.