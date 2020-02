L'attaccante inglese commenta i primi mesi dell'ex juventino all'Everton: "Col pallone fa cose pazzesche, si sta ambientando. Ancelotti è sempre molto calmo".

di Daniele Minuti - 07/02/2020 18:42 | aggiornato 07/02/2020 18:46

I primi mesi di Moise Kean con l'Everton non sono stati assolutamente positivi: l'ormai ex attaccante della Juventus ha trovato solo recentemente il suo primo gol con la nuova maglia, con la metà di stagione da poco conclusa che non lo ha visto protagonista anche perché il classe 2000 non è riuscito a guadagnarsi la fiducia del suo allenatore Silva.

Dopo l'esonero del tecnico però, Carlo Ancelotti ha fatto capire che punterà forte sul giovane centravanti che quantomeno dal suo arrivo in Premier League ha trovato l'affetto della tifoseria che continua a sostenerlo e a volerlo in campo.

Intanto per Kean sono arrivate parole di sostegno da parte di un suo compagno, quel Theo Walcott che più di molti altri sa cosa voglia dire essere considerato un giovane prodigio del calcio. E che vede nell'italiano un possibile futuro campione.

Walcott esalta il talento di Kean, suo compagno all'Everton

L'ex giocatore dell'Arsenal ha parlato in un'intervista rilasciata a Goal, lanciandosi in lodi molto importanti nei confronti di Kean che in questi primi mesi a Liverpool ha impressionato per le doti mostrate in campo.

Si tratta di un ragazzo che lavora tanto e che arrivava da un paese diverso senza parlare la lingua e con un altro stile di gioco. In Serie A aveva fatto bene e ora si sta adattando. Col pallone fa cose pazzesche, forse è il calciatore più potente che abbia mai visto. Ero contento quando ha trovato il primo gol, si vede che ha fame.

Infine sono arrivate belle parole anche nei confronti di Carlo Ancelotti, che dal suo arrivo ha dato una scossa anche allo stesso Walcott che ha trovato finalmente la sua prima rete in questa stagione.