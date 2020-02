Il danese esordirà nella sfida contro il Milan, nella speranza di ripercorrere le orme di Sneijder, Milito e Ibrahimovic

di Daniele Minuti - 07/02/2020 18:07 | aggiornato 07/02/2020 18:11

Sono ore sicuramente emozionanti per Christian Eriksen, arrivato negli ultimissimi giorni della sessione invernale di calciomercato all'Inter e già gettato nella mischia da Antonio Conte sia per le sue grandi qualità che per la contemporanea mancanza numerica di giocatori a centrocampo.

Sul talento e sul contributo che il danese darà ai nerazzurri non ci sono molti dubbi nonostante al debutto con la nuova maglia nella sfida contro l'Udinese non sia riuscito subito a lasciare il segno. Ma fra pochi giorni arriva una delle partite più sentite dell'anno, il derby contro il Milan.

Eriksen se ne intende di stracittadine, avendole giocate in Olanda con l'Ajax e avendone disputate tantissime col Tottenham a Londra. La speranza dei suoi nuovi tifosi è che l'ex fantasista degli Spurs ricalchi le orme di altri debuttanti, risultati immediatamente decisivi.

Eriksen è pronto al suo debutto nel derby di Milano

Eriksen all'esordio nel derby: i grandi debutti nerazzurri in Inter-Milan

L'accostamento più facile è quello con Wesley Sneijder, anche lui colpo di calciomercato arrivato agli sgoccioli della sessione (stavolta estiva) e gettato nella mischia da Mourinho nel derby vinto contro il Milan per 4-0. L'olandese non segnò ma fu uno dei migliori in campo andando più volte vicino alla rete e causando l'espulsione di Gattuso.

In quella stessa partita arriva la prima sfida ai rossoneri per Eto'o e Milito, col Principe autore del gol del momentaneo 2-0. Due pilastri di una squadra che vincerà tutto alla fine della stagione e che misero subito in chiaro quale delle due milanesi fosse la più forte quell'anno.

Per trovare altri esordi con gol di attesissimi big nel derby, escludendo Lukaku che pochi mesi fa timbrava il cartellino nella partita di andata, serve tornare al 2006 quando Zlatan Ibrahimovic trova la rete nel pirotecnico 4-3 per la sua squadra.

I tifosi nerazzurri pregano di vedere Eriksen esordire col botto, anche perché tornando ancora indietro l'ultimo campione a segnare alla sua prima stracittadina fu Ronaldo nel 1997. Una serie di precedenti importanti per il danese che però in un video pubblicato dal canale YouTube della società non ha dubbi su chi vincerà il derby: "L'Inter".