Il nuovo centrocampista del Napoli Diego Demme, appena arrivato dal Lipsia, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport:

Venire in Italia è sempre stato un mio sogno. Il Napoli è un bellissimo club, sono contento essere qui. Anche per la mia famiglia, per mio papà. È un momento bellissimo

Sulla vittoria contro la Sampdoria:

Sul suo inizio:

L'inizio è stato molto positivo per me, abbiamo vinto tre partite consecutive e ora dobbiamo trovare continuità. Ma io sono solo una piccola parte del cambiamento di questo Napoli. Ci alleniamo duramente, abbiamo molta qualità in mezzo e sono contento di far parte di questo gruppo. Segnare e dare una mano alla squadra è tutto quello che conta per me. Non voglio essere paragonato a Maradona in nessun modo (Maradona era stato l'ultimo Diego del Napoli a segnare, ndr), perché è il miglior giocatore del mondo. Mio papà era un grande fan di Diego e per questo mi ha chiamato così. Mentre io sono cresciuto nel segno di Gattuso e Pirlo, i miei idoli da bambino e una coppia che si completava, uno lottava e l'altro costruiva