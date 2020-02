Joao Felix: "Conoscere Ronaldo fu come vivere in un videogioco"

C'era anche Cristiano Ronaldo ieri sera a Sanremo per la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Il fuoriclasse della Juventus era in prima fila per la compagna Georgina Rodriguez, che si è esibita sul palco e ha strappato applausi. L'ex Real Madrid è stato anche protagonista di un simpatico siparietto con il presentatore Amadeus, con quest'ultimo che gli ha regalato un gagliardetto della sua Inter e il giocatore bianconero che ha ricambiato con la sua maglia autografata. "Ci sono campioni che appartengono al calcio, allo sport e sono amati da tutte le persone del mondo", ha detto Amadeus salutando CR7. Poco prima il presentatore era salito sul palco indossando una maglia molto speciale: dietro dell'Inter e davanti della Juve. Su Twitter Lapo Elkann ha colto la palla al balzo e ha scritto:

