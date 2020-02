Presi d'assalto botteghini e rivenditori online: per la partita contro Messi e soci del 25 febbraio: subito esaurite Curva A e Curva B superiori, seguite dai Distinti.

di Luca Guerra - 07/02/2020 20:55 | aggiornato 07/02/2020 21:00

All'arrivo del Barcellona al San Paolo mancano più di 15 giorni, ma a Napoli è già febbre blaugrana. A confermarlo è stato il trend di vendita dei biglietti mostrato dal tifo azzurro nelle prime ore successive all'esaurimento del diritto di prelazione riservato agli abbonati per la sfida al Barcellona: i ticket di Curva A e Curva B superiori sono andati esauriti nell'arco di un paio d'ore dopo lo start previsto alle 10 di venerdì 7 febbraio, seguiti nel primo pomeriggio dai Distinti.

Tutti pazzi per la gara contro Messi e soci. Una buona metà del San Paolo ha già degli occupanti assicurati sugli spalti per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, in calendario martedì 25 febbraio alle 21. Numeri destinati a crescere di ora in ora, con l'anello inferiore delle curve che è destinato al sold out a stretto giro. Vendite boom generate dal blasone dell'avversario, dalle tre vittorie nelle ultime tre partite ufficiali giocate da Insigne e compagni tra campionato e Coppa Italia e dalla voglia di toccare i quarti della competizione, solo sfiorati ma mai raggiunti nella storia del club.

L'ansia dei tifosi del Napoli per assicurarsi un posto sugli spalti in vendita libera - anche per i posti non confermati dagli abbonati, che avevano diritto di prelazione fino alla serata del giovedì - è stata testimoniata dal giornalista Carlo Alvino, che ha postato alle prime ore del mattino uno scatto con centinaia di persone in coda in attesa di accaparrarsi un biglietto e un testo eloquente: "Gente in fila dalle 05:30 di questa mattina per acquistare il biglietto". In molti ci sono riusciti, gli altri saranno costretti a dirigersi nei settori con posti ancora disponibili, come quelli in Tribuna Nisida in vendita a 190 euro o quelli in Tribuna Posillipo (250 euro).

#NapoliBarcellona gente in fila dalle 05:30 di questa mattina per acquistare il biglietto... #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/VsOAzLH1Dd — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 7, 2020

Champions League, il caro prezzi non incide sul tifo Napoli

Nemmeno le polemiche sui prezzi adottati per i biglietti validi per Napoli-Barcellona hanno abbattuto la voglia del tifo azzurro di assistere alla gara contro una delle squadre più forti del mondo. Un ticket di curva è infatti costato 70 euro, con punte fino a 130 euro per i Distinti. Costi più moderati per la Tribuna Family, con l'adulto che paga 120 euro per un biglietto e gli under 12 che hanno potuto acquistare il ticket a 40 euro.

🎟 #NapoliBarcellona oggi termina il diritto di prelazione per gli abbonati. Da domani inizia la vendita libera

👉🏻 https://t.co/Mh2WMJ3jIa



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jvtwXrUOXy — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2020

L'unico inconveniente da evitare ora è quello del "secondary ticket", adottato da alcuni siti che comprano biglietti per poi rivenderli. A denunciare la pratica sulle frequenze di Radio Punto Nuovo nella trasmissione Punto Nuovo Sport Show è stato Amadeo Bardelli, dirigente della nota azienda di ticketing online TicketOne (rivenditore ufficiale per Napoli-Barcellona), che ha risposto a chi gli chiedeva di anomalie nelle vendite.