Calciomercato, Vinicius niente Psg: vuole solo il Real Madrid

Vinicius è stato il migliore del Real Madrid, ma la sua prestazione non si è rivelata comunque sufficiente per impedire alla Real Sociedad di imporsi 4-3 al Bernabeu e superare il turno di Copa del Rey. Al termine della partita il giovane brasiliano ha analizzato la gara con lucidità, oltre ad affrontare l'argomento calciomercato:

Dispiace, eravamo imbattuti in casa. L'unica partita che non potevamo perdere l'abbiamo persa. La cosa migliore è provare a non perdere più fino alla fine. Non siamo riusciti a esprimere sempre il nostro gioco, mentre la Real Sociedad ha giocato molto bene. Siamo tutti molto tristi. Non parliamo mai dopo la partita, lo faremo domani a Valdebebas quando ci rivedremo.