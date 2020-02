La dirigenza inglese sogna di regalare l'asso argentino a Guardiola, mettendo sul piatto un ingaggio mai visto prima.

di Andrea Bracco - 07/02/2020 10:29 | aggiornato 07/02/2020 10:35

Il Manchester City vuole Lionel Messi. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e serve per inspessire la già lunga lista delle speculazioni che riguardano il futuro dell'asso argentino. In questi giorni, in casa Barcellona sono successe parecchie cose che, a posteriori, vanno lette come campanelli di allarme decisamente preoccupanti. L'intervista rilasciata dal direttore sportivo Abidal a Diario Sport, nella quale il francese si è tolto parecchi sassolini dalle scarpe parlando della squadra e del mercato, ha scatenato una forte reazione da parte del leader blaugrana, che ha risposto con un post su Instagram nel quale chiedeva al suo dirigente di non lavare i panni sporchi del club in piazza.

Ovviamente, oltre ai fiumi di parole spesi per approfondire la diatriba, si è cercato di capire quali possano essere gli scenari possibili per un futuro di Messi lontano dal Barcellona. Leo ama la Catalogna, è felice e la sua famiglia si è costruita una vita all'ombra del Camp Nou, ma gli ultimi due anni sono stati abbastanza travagliati, tanto da non averlo ancora convito a sedersi a un tavolo con il club per firmare il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2021. In tutto ciò il Manchester City sogna il colpo: a rinfocolare le speranze del club inglese ci sarebbe una clausola particolare inserita nel contratto della Pulga, secondo la quale Messi potrebbe liberarsi a parametro zero nel prossimo mese di giugno, dando 30 giorni di preavviso ai catalani.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la dirigenza del City sarebbe a conoscenza del fatto che difficilmente tale opzione si realizzerà, ma comunque la società vuole farsi trovare pronta qualora ci fosse anche una sola minima possibilità che il campione argentino decida di lasciare il Barcellona. La stampa inglese, inoltre, afferma che Messi è un colpo di mercato che sulla sponda blu di Manchester progettano da almeno dieci anni. E, come se non bastasse, la voglia di metterci le mani su è stata rinforzata dall'arrivo in panchina di Pep Guardiola, uno dei mentori calcistici della Pulga.

Lionel Messi, capitano e stella del Barcellona: in questi giorni si sono fatte molte speculazioni sul futuro dell'argentino e, in Inghilterra, si parla insistentemente di un'offerta imminente del Manchester City

Calciomercato, dall'Inghilterra: il Manchester City piomba su Messi

Di certo, quella che verrà sarà l'ultima estate per tentare veramente il colpo Messi. Qualora l'argentino non dovesse lasciare la Spagna, significherebbe che il rinnovo di contratto col Barcellona sarebbe ormai imminente. Bartomeu da tempo ha invitato Leo e il suo entourage a mettere nero su bianco un accordo multimilionario, che permetterebbe al giocatore di vivere in pace gli ultimi anni di carriera. Ora o mai più, quindi, e proprio per questo il Manchester City starebbe già facendo i conti con il fardello del Fair Play finanziario, perché anche se Messi dovesse approdare a parametro zero, l'incidenza sul bilancio dell'ingaggio con relativi bonus rimarrebbe pesantissima.

La UEFA monitora attentamente la situazione del club inglese che, nonostante tutto, in Inghilterra viene comunque dato per favorito nella corsa a Messi. La Gazzetta dello Sport, addirittura, ipotizza un ingaggio tra i 50 e gli 85 milioni di euro, cifre da capogiro se consideriamo che l'argentino è comunque un over 30 che al momento già percepisce più o meno una cinquantina di milioni dal Barça, dato svelato nel 2017 dopo lo scoppio del caso Football Leaks. Guardiola, dal canto suo, non vedrebbe l'ora di riabbracciarlo, riunendosi così a uno dei giocatori più influenti non solo della storia del calcio, ma anche del suo percorso da allenatore. E, diciamocelo, l'ipotetico addio di Messi al Barcellona sarebbe un evento di dimensioni epiche.