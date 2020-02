L'ex giocatore viola allude ad altri motivi che lo avrebbero tenuto fuori con Iachini.

Nell'ultima parte della sua avventura a Firenze c'era chi, come Giovanni Galli, lo aveva definito "impresentabile". Per Kevin Prince Boateng, però, l'esperienza alla Fiorentina si è chiusa (almeno momentaneamente, visto che è andato via in prestito), per altri motivi.

Il tedesco naturato ghanese ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione nel suo nuovo club, il Besiktas, dove è approdato nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Il giocatore ha parlato ai canali ufficiali del club di Istanbul e ha voluto fare chiarezza sulle voci nei suoi riguardi:

Sto bene, mi sento in forma e pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non per questioni fisiche, c'erano altri motivi...

Calciomercato Fiorentina, Boateng si presenta al Besiktas

Il colpo di calciomercato del Besiktas, insomma, ha voluto far capire subito con questa allusione che ci fossero ben altri problemi, che però non ha voluto approfondire nel dettaglio. La sua unica promessa è quella di essere pronto per dare il massimo sin da subito, a prescindere da chi giudicava insufficiente la sua condizione fisica: