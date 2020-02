Con il derby di Milano alle porte, l'allenatore dei giallorossi ovviamente tiferà per il Milan.

Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha svelato un curioso retroscena sulle dichiarazioni del presidente giallorosso Oreste Vigorito, che come noto aveva provato a portare Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia giallorossa:

Ibrahimovic a Benevento? Veramente il presidente voleva anche Mandzukic perché è ambizioso. Vigorito è veramente un appassionato, una sorta di papà. Siamo contenti di regalargli queste soddisfazioni. È sempre al nostro fianco, domenica dopo la partita con la Salernitana ha dato un premio alla squadra come se avessimo vinto. Per la reazione.

Riguardo la stagione esaltante del suo Benevento, Inzaghi ha continuato:

Non posso dire niente ai miei ragazzi, stanno facendo un grande campionato con una sola sconfitta. Ora l'errore sarebbe rovinare tutto, ma sono sicuro che non lo faranno. Tutti si sono fatti trovare pronti, anche chi ha giocato di meno. I miei meriti? Nessun allenatore può fare miracoli, ma servono un ottimo presidente, un ottimo pubblico e un gruppo di giocatori straordinari. Ho trovato una squadra pronta, con uomini importanti. Poi ho portato le mie idee e il mio gioco. Qui tutto funziona a meraviglia, si lavora con il cuore.

Calciomercato Benevento, Inzaghi su Ibrahimovic, Mandzukic e derby

Riguarda le critiche ricevute da parte di chi lo etichetta come un "difensivista", Inzaghi risponde così:

In Italia siamo bravi a dare delle etichette, ma anche a Venezia eravamo stati miglior difesa e attacco nel campionato di Lega Pro. Nel calcio spessi ci si dimentica delle cose positive. Io dal calcio ho avuto già tutto, ora voglio solo trasmettere qualcosa ai miei ragazzi. Avevo trovato un gruppo scottato dallo scorso anno, mi fa piacere ora vedere una squadra che lavora sempre al massimo nonostante il vantaggio. È importante non mollare, perché le insidie sono dietro l'angolo. Ora battere il Benevento in Serie B è come battere la Juve in A.

Poi sul derby:

Sarà un bel derby e per me sarà strano non poterla vedere visto che giocheremo in contemporanea, è una partita che mi ha dato tanto negli anni precedenti. Ci sono sono Ibra e Lukaku che sono i più rappresentativi delle rispettive squadre, ma ci sono anche tanti altri giocatori importanti e bravi. Con Conte l'Inter sta facendo qualcosa di importante, ma non avevo dubbi sapendo come lavora Antonio. Pioli? Sta facendo bene e gli auguro di fare sempre meglio. Poi c'è Ibra che sta dando il suo e anche qui ero convinto, sapendo quanto ami questa professione e conoscendo il suo voler essere un giocatore importante, che avrebbe portato la sua mentalità e che avrebbe sgravato i giovani di molte responsabilità.

Infine una battuta sulla maledezione della maglia numero 9: