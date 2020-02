L'allenatore serbo è stato dimesso dall’Istituto di Ematologia "Seragnoli" e stasera potrebbe essere in panchina all'Olimpico per guidare i suoi ragazzi contro la Roma.

Arrivano buone notizie per il Bologna. Dopo essersi sottoposto a una terapia antivirale con buoni risultati, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso nella mattinata odierna dall'Istituto di Ematologia "Seragnoli". Come riportato da Sky Sport, i sanitari che hanno in cura il tecnico serbo hanno fatto sapere che le sue condizioni sono molto buone. Stasera quindi Sinisa potrebbe essere al suo posto in panchina allo Stadio Olimpico per guidare i suoi ragazzi contro la Roma nel match che aprirà la 23esima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano a questa gara da decima forza del campionato a quota 30 punti, gli stessi totalizzati sin qui dal Napoli. Nelle ultime due giornate i felsinei hanno battuto SPAL e Brescia rispettivamente 3-1 e 2-1.