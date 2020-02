Blaugrana sconfitti nuovamente in uno stadio storicamente ostile, dove nel recente passato la squadra è più volte caduta. Memorabili il 4-0 del 2015 e la tripletta di Aduriz.

di Andrea Bracco - 07/02/2020 09:24 | aggiornato 07/02/2020 09:29

Quando Iñaki Williams, grazie alla complicità di Busquets, ha spinto in rete il pallone della vittoria in Athletic - Barcellona, tutto il San Mames si è alzato in piedi per applaudire e acclamare il ragazzo originario di Barakaldo che, ancora una volta, è stato in grado di togliere le castagne dal fuoco a una squadra in evidente difficoltà. Il gol del numero 9 basco sa di liberazione, soprattutto dopo il pessimo ruolino recente del club in campionato, ma ha anche un grande valore sportivo, visto che ha permesso alla truppa allenata di Garitano di accedere alla semifinale di Copa del Rey.

Dopo tanti anni, la coppa nazionale spagnola è stata rivoluzionata nel format e i risultati si sono visti, tanto è vero che - a giocarsi il titolo - non ci sarà nessuna grande di Spagna, bensì tre squadra di Liga e addirittura il Mirandes, attualmente a metà classifica in seconda divisione. E il Barça, come troppo spesso accaduto di recente, deve nuovamente leccarsi le ferite. Per Quique Setien è la seconda sconfitta in sei partite, davvero troppo per un tecnico che era arrivato con il fine di dare una svolta nella gestione post Valverde. L'ex Betis e Las Palmas, anche quando ha vinto, non lo ha mai fatto in maniera convincente, facendosi spesso togliere le castagne dal fuoco dai suoi fenomeni.

Poi, come se non bastasse, ci si è messa anche la cosiddetta maledizione del San Mames, uno degli stadi più invisi della storia per il Barcellona. Che, per la terza trasferta di fila in terra basca, torna a casa senza aver nemmeno segnato un gol. Dato preoccupante, soprattutto perché evidenzia come storicamente i blaugrana patiscano particolarmente certi contesti. La rivalità tra le due realtà è molto forte - l'Athletic, assieme ai catalani e al Real Madrid, è l'unica squadra ad aver sempre militato in Liga -, e proprio per questo i biancorossi, soprattutto tra le mura amiche, si esaltano come non mai.

L'Athletic Bilbao festeggia l'accesso alla semifnale di Copa del Rey: la compagine basca ha regolato 1-0 il Barcellona, grazie a una rete di Williams

Barcellona e la fobia del San Mames: quanti ricordi amari in terra basca

Per trovare una vittoria del Barcellona sul campo dell'Athletic bisogna azionare una macchina del tempo e tornare indietro di quasi tre anni, quando le reti segnate da Messi e Paulinho permisero all'allora squadra allenata da Valverde, tornato a Bilbao da ex, di spuntare tre punti abbastanza immeritati, soprattutto per come si era messa la partita, equilibrata fino al sigillo del brasiliano, segnato nei minuti di recupero. Più in generale, sono state diverse le disfatte blaugrana sul prato del suggestivo San Mames. Per esempio, memorabile è quella datata agosto 2015, valida per la Supercoppa, con l'Athletic che si impose per 4-0.

Quella sera, davanti a un tutto esaurito, il centravanti Aduriz sfoderò una prestazione da stropicciarsi gli occhi, impreziosendola con una straordinaria tripletta. E che dire del 2-1 del gennaio 2017? L'Athletic andrò avanti 2-0 grazie alle reti di Williams e del solito bomber classe 1981, rimanendo addirittura in nove a difendere l'assalto finale del Barcellona, che dopo aver accorciato le distanze con Messi si ritrovò con due uomini di vantaggio, a causa delle espulsioni di Raul Garcia e Iturraspe. Quella sera Bilbao festeggiò fino a notte fonda, quasi come all'inizio di questa stagione, quando Aduriz - sempre lui - dopo aver annunciato l'addio al calcio decise di punire il Barça con un favoloso gol in rovesciata.

Insomma, nonostante le tante vittorie messe insieme negli ultimi anni - alcune meritate, altre meno -, a Bilbao il Barcellona ha sempre trovato pane per i propri denti. Dopo la partita persa ieri sera Quique Setien ha provato a spiegare cosa non è andato per il verso giusto:

Nella ripresa abbiamo tenuto il controllo, riuscendo a creare troppo poco. Dopo il gol segnato allo scadere però non c'era più tempo per reagire. Sono stati molto bravi a pressarci tutta la partita, mettendoci gambe e testa.

La carica del San Mames, ancora una volta, ha fatto la differenza.