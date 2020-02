L'iniziativa dei Colchoneros arriva in un momento delicato, dopo una serie di risultati deludenti: 508 persone entreranno al Mestalla con il biglietto pagato dai giocatori.

di Andrea Bracco - 07/02/2020 12:01 | aggiornato 07/02/2020 12:06

L'Atletico Madrid chiama a raccolta il popolo colchonero. Dopo le ultime vicissitudini di campo, con la squadra recentemente eliminata dalla Copa del Rey e reduce da un pareggio e due sconfitte in campionato, la società ha deciso di venire incontro ai tifosi che venerdì prossimo si sobbarcheranno i quasi 700 chilometri - tra andata e ritorno - che separano la capitale spagnola da Valencia, dove la truppa di Simeone giocherà l'anticipo del 24esimo turno di Liga. In particolare, saranno i giocatori a mettere i soldi di tasca loro: l'iniziativa è nata per tendere una mano alla tifoseria, che in queste settimane buie non ha mai abbandonato la squadra.

Il match si sarebbe dovuto giocare di sabato alle ore 16, ma la qualificazione in semifinale di Copa del Rey da parte del Granada - che domani sera arriverà al Wanda Metropolitano da ospite - ha costretto la federazione a cambiare alcuni orari. Per questo molti tifosi dell'Atletico Madrid, con lo spostamento al venerdì, hanno disdetto il viaggio verso Valencia. Simeone e i suoi ragazzi però non hanno intenzione di affrontare da soli la battaglia contro la squadra di Celades, perciò si sono detti disponibili a pagare l'ingresso a qualunque tifoso volesse spostarsi per il match del Mestalla.

A oggi, sono 508 i supporter rojiblancos che hanno già confermato la trasferta, una cifra discreta considerando il giorno feriale. L'Atletico Madrid di recente ha inanellato una striscia di cinque partite senza vittoria, cosa mai successa nell'era Simeone, e per trovare l'ultimo sussulto bisogna tornare al faticoso 2-1 ottenuto un mese fa contro il Levante. Nonostante ciò, il sostegno della gente non è mai mancato: in occasione delle partite casalinghe, il Wanda Metropolitano ha sempre fatto registrare oltre 40mila presenze, a testimonianza del fatto che, al netto del momento no, nessuno da quelle parti si è dimenticato del grande lavoro portato avanti dal Cholo in questi anni.

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid: la squadra, dopo i pessimi risultati recenti, ha deciso di pagare la trasferta di Valencia a tutti i tifosi che intendono parteciparvi

Atletico Madrid, mano tesa verso i tifosi: l'obiettivo è la Champions League

Le prossime settimane, per i Colchoneros, saranno fondamentali: la squadra è attesa da una serie di impegni abbastanza ostici, visto che dopo Valencia tornerà la Champions League, dove Joao Felix e compagni se la dovranno vedere contro i campioni in carica del Liverpool. È quindi il momento di fare quadrato, soprattutto ora che le cose non vanno bene. Oltre a pagare i 40 euro di settore ospiti ai tifosi che andranno a Valencia, l'Atletico Madrid ha anche deciso che rimborserà chi non può partire a causa di motivi familiari o lavorativi, permettendo così a ogni fan di non perdere nemmeno un centesimo.

Attualmente la situazione di classifica è complicata, ma le basi per risalire la china - nonostante un mercato di gennaio inesistente - parrebbero esserci tutti. L'Atletico Madrid, dopo il derby perso la settimana scorsa, è sceso al sesto posto in classifica, ma i punti di distacco dalla quarta piazza occupata dal Siviglia sono solo tre. Nulla di irrecuperabile, appunto, purché si cambi velocemente marcia. Entrare in Champions League significa portarsi a casa 52 milioni di euro come base, oltre ovviamente agli altri ricavi derivanti da botteghino, sponsor e diritti tv. Non è possibile bucare la qualificazione e, proprio per questo, servirà lo spirito combattivo della gente. Che, anche quando le cose andavano decisamente peggio, non si è mai tirata indietro.