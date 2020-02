Pensavo seriamente che non sarei riuscito a giocare quella partita. Stavo messo malissimo con la gamba. Parlavo con il dottore e dicevo che non ce la facevo. Non riuscivo a muovermi, non riuscivo a correre, ho incominciato a lavorare con i fisioterapisti. Con una puntura sono riuscito a giocare ed è andata com'è andata. Ho fatto assist, mi sono gestito nella miglior maniera, il destino voleva che passassimo il turno

