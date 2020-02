Prossimo ai 36 anni e a distanza di poco più di un mese dalla rescissione con i turchi del Kayserispor l'ex Arsenal e Real Madrid farà coppia in attacco nell'Olimpia Asuncion con l'ex compagno al City, oggi 38enne.

di Simone Cola - 07/02/2020 19:53 | aggiornato 07/02/2020 19:58

Nel calcio, come nella vita, l'età può essere ancora un fattore relativo e non coincidere realmente con quella che un individuo si sente dentro. È il caso ad esempio di Zlatan Ibrahimovic, che tornato al Milan a 38 anni nel calciomercato di gennaio ha rianimato i rossoneri, così come di Emmanuel Adebayor, che spegnerà le 36 candeline tra poco più di un mese e che dopo aver lasciato i turchi del Kayserispor a dicembre è già pronto a rimettersi in gioco in un'avventura che lo porterà addirittura a giocare nella División de Honor, il massimo campionato paraguaiano.

A contattare l'attaccante togolese, una carriera alle spalle che lo ha visto indossare alcune tra le più prestigiose maglie al mondo, è stato infatti l'Olimpia Asuncion, storico club della capitale che dopo un periodo di appartamento è tornato a dominare in patria conquistando negli ultimi due anni i titoli di Apertura e Clausura. Una rinascita che ha un nome e un cognome: Roque Santa Cruz, 39 anni il prossimo agosto e che dopo avere appeso gli scarpini al chiodo è tornato in campo trascinando alla gloria il club che lo aveva lanciato da giovanissimo, prima di un percorso che lo avrebbe visto distinguersi in Europa pur non riuscendo mai ad esprimere completamente l'enorme potenziale di cui era accreditato.

Potrebbe essere stato proprio Santa Cruz a suggerire all'Olimpia il nome di Emmanuel Adebayor, suo ex compagno ai tempi del Manchester City: una suggestione che si è trasformata in una trattativa vera e propria che presto potrebbe vedere l'ufficialità, con reciproca soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Ex Arsenal, Real Madrid, Tottenham e appunto City, l'attaccante togolese non si sente a fine carriera e del resto in Turchia lo ha dimostrato, mettendo a segno 2 reti in appena 8 presenze prima del brusco addio avvenuto a dicembre.

Adebayor, nuova tappa in carriera: volerà in Paraguay

In Paraguay è appena cominciato il torneo di Apertura 2020 e l'Olimpia, naturalmente, comanda la classifica in coabitazione con il Libertad a quota 7 punti. Santa Cruz, nonostante l'età, ha dimostrato di essere tutt'altro che a fine corsa mettendo a segno in tre giornate ben 5 reti, tra cui una roboante tripletta contro il malcapitato San Lorenzo. Prestazioni incoraggianti - in un campionato che comunque resta alla periferia del calcio che conta - che unite a quelle del 37enne difensore Antolín Alcaraz hanno evidentemente spinto la dirigenza a non guardare la carta d'identità nel momento in cui sono stati valutati eventuali rinforzi da prendere sul mercato.

Adebayor, in effetti, ha un curriculum di tutto rispetto, tale da renderlo ancora potenzialmente un lusso per un campionato come quello paraguaiano: rapido e possente, esploso nel Metz all'alba degli anni 2000, si consacrò nell'Arsenal prima di diventare uno dei primi grandi colpi del Manchester City, che per averlo sborsò nel 2009 la bellezza di 29 milioni di euro. Nello stesso anno i Citizens di milioni ne investivano altri 18 su Roque Santa Cruz, talento che sarebbe però rimasto continuamente fermo ai box a causa degli infortuni, costretto a guardare il compagno consacrarsi ulteriormente prima del declino, cominciato incredibilmente con la cessione in prestito al Real Madrid.

In Spagna Adebayor giocò poco e male, e non bastò una tripletta nell'ultima gara per convincere le merengues a riscattarlo: da lì le esperienze impalpabili con Tottenham e Crystal Palace prima del trasferimento in Turchia, prima nel Basaksehir e poi al Kayserispor. Adesso il rilancio all'Olimpia Asuncion, sempre se la notizia troverà conferma: noto per i suoi comportamenti eccentrici - accusò la madre di aver praticato magia nera su di lui e non ha mai nascosto di amare alcol e tabacco - già la scorsa estate il togolese era stato avvicinato prima al Lecce e poi agli iraniani del Tractor, voci che pare fossero circolate grazie al suo entourage e che non si sono concretizzate in un trasferimento.