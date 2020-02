Verona, Juric: "Grande partita contro una Lazio allucinante"

Dopo Lazio-Hellas Verona ha parlato così a Sky Sport il tecnico degli scaligeri Ivan Juric:

Abbiamo giocato una partita fantastica, dall'altra parte c'era una squadra dalle qualità fisiche e tecniche allucinanti. Abbiamo concesso poche occasioni, giocando sopra ogni aspettativa. Sono stra-soddisfatto, abbiamo cercato anche di vincere. Ma i ragazzi non mi stupiscono più, abbiamo giocato veramente bene contro una squadra forte e spinta dal pubblico. Sono davvero contento. Abbiamo tenuto un ritmo alto per tutto il secondo tempo, loro hanno velocità e qualità. Hanno tutto, ma Strakosha ha fatto parate bellissime. Partita perfetta? Lo stata con il gol di Borini. Loro sono stati bravi su dei tiri da fuori con Luis Alberto, che ha una capacità tecnica impressionante. Abbiamo concesso poco. Per combattere con questa Lazio dovevamo fare una partita eccellente e l’abbiamo fatta

Sulla Juve, prossima avversaria dell'Hellas:

I bianconeri tecnicamente hanno giocatori superiori, cercheremo di fare la nostra partita. Sarà la terza in sei giorni e non ci siamo molto abituati. Ma giochiamo in casa, cercheremo di fare una grandissima prestazione. Non sarà facile recuperare, ma abbiamo tanto entusiasmo. Cercheremo di fare la partita della vita. Intanto pareggiare a Roma non è stato facile, i ragazzi sono stati splendidi. La Lazio non ha assolutamente niente in meno di Inter e Juve, è alla pari, è molto forte. Ha qualcosa in più di tutti sotto il punto di vista fisico e di corsa