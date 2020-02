La ricostruzione del Corriere dello Sport di quanto accaduto al triplice fischio all'Allianz Stadium.

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 12:49 | aggiornato 06/02/2020 12:53

Dopo i 55mila euro di multa complessivi comminati alla Fiorentina dopo la partita di Serie A con la Juventus e il conseguente ricorso annunciato da parte del club di Commisso, cominciano a emergere alcuni retroscena su quanto realmente accaduto al termine di un match come sempre tesissimo.

All'interno degli spogliatoi dell'Allianz Stadium, infatti, i dirigenti viola - secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport - si sarebbero avvicinati all'arbitro Pasqua per inveire nei suoi confronti. Il primo ad arrivare allo scontro verbale sarebbe stato Daniele Pradè, urlando al direttore di gara:

Che caz*o hai fatto? Hai rovinato la partita.

Serie A, Juventus-Fiorentina: retroscena negli spogliatoi

A seguito dell'accusa, l'arbitro non sarebbe rimasto in silenzio, ma anzi avrebbe risposto per le rime e con lo stesso tono, per poi essere portato via da uno dei suoi collaboratori:

Ma che caz*o vuoi?

Quando la porta degli spogliatoi degli arbitri si stava per chiudere, ci ha pensato Giancarlo Antognoni a rincarare la dose, con un nuovo urlo nei confronti di Pasqua:

Ma vaffan*ulo.

Non sarebbe arrivata invece nessuna offesa da parte di Joe Barone, che si sarebbe limitato alla richiesta di spiegazioni per il secondo rigore della Juventus. Insomma, c'era un po' di tensione (eufemismo) al termine del match di Serie A tra i viola e i bianconeri.