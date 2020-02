Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro il Bologna.

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 14:35 | aggiornato 06/02/2020 14:40

Alla vigilia di Roma-Bologna, match della 23esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca:

Da allenatore analizzo sempre le partite ed è stato facile capire dove abbiamo sbagliato contro il Sassuolo. Se serve un cambio di mentalità? Stiamo lavorando per cambiarla ma devo dire che non è solo un problema mentale. Io ho sbagliato da un punto di vista tattico, i giocatori dal punto di vista tecnico. Il problema è come iniziamo la partita, quando si sbaglia la squadra perde poi equilibrio, che invece è molto importante. In questo momento dobbiamo saper essere equilibrati. Siamo molto uniti, dai dirigenti ai giocatori

Sulle parole di Dzeko dopo Roma-Sassuolo:

Siamo tutti responsabili per ciò che è successo, io più di tutti per il mio ruolo, quindi non solo i più giovani. Non mi sembra che Dzeko abbia fatto una critica verso i compagni, lo vedo piuttosto come un consiglio. Dzeko è il leader dello spogliatoio e non ho avvertito un tono critico nel discorso che ha fatto. Magari la forma è stata un po' dura vista la sconfitta. Cosa mi ha detto Dzeko a fine partita? In questi mesi che abbiamo lavorato qui, penso che sia facile capire che non dico bugie. Se una cosa non la voglio dire, non la dico. Altrimenti dico la verità. Al termine della partita Dzeko mi ha detto: "Mister, non andare a parlare con l'arbitro che non cambierebbe nulla". Non ho motivo di mentire

Sulle possibili scelte per il Bologna:

Difficile che Pastore parta titolare. Abbiamo Mkhitaryan, poi sia Kluivert che Perotti che possono giocare in quella posizione. Pastore non è nella miglior condizione per partire titolare. Non voglio parlare di giocherà domani. Kolarov? È un leader dello spogliatoio e sicuramente può essere un'opzione

Sull'arbitraggio di Sassuolo-Roma:

Non abbiamo perso per errori dell'arbitro ma perché non abbiamo giocato bene. Ribadisco che non mi piace parlare di arbitri, anche se non so come mai non ci sia la stessa linea di arbitraggio per tutte le squadre e questo talvolta mi rende insoddisfatto

Su Perez e Villar: