Fischio d'inizio venerdì 7 febbraio alle 20.45

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 11:43 | aggiornato 06/02/2020 11:45

Roma-Bologna è l'anticipo del venerdì della 23^ giornata di Serie A: i padroni di casa arrivano alla sfida dell'Olimpico dopo il pesante KO contro il Sassuolo, i rossoblù sono reduci da due vittorie consecutive, contro SPAL e Brescia.

Per i giallorossi a centrocampo assente Pellegrini, squalificato. Al suo posto potrebbe essere impiegato Perotti (in vantaggio su Pastore). Kolarov torna in difesa, ballottaggio a tre per la fascia di destra (Bruno Peres, Santon o Spinazzola),

Numerose le assenze per Mihajlovic: Poli è squalificato, non saranno della partita anche Medel, Dijks, Krejci, Santander e Sansone. A centrocampo si contendono una maglia Dominguez e Svanberg, in attacco Barrow ha buone probabilità di partire titolare.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Perotti, Kluivert, Under, Dzeko

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomyiasu, Soriano, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Palacio

Dove vedere Roma-Bologna? in diretta su Sky dalle 20.45

Roma-Bologna sarà visibile in diretta e in esclusiva Sky: venerdì 7 febbraio alle 20.45 sul canale 202 solo per gli abbonati, oppure attraverso l’applicazione Sky Go tramite smartphone, tablet, PC o Smart Tv