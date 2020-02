La FIFA è come la mafia, se ne parli male muori. Si possono fare due cose: o lottare contro la FIFA, ed è quello che ho fatto io per anni con poco successo, o creare un nuovo sistema. Questo è il momento di una rivoluzione

Non vorrei essere arrogante, ma questo modo di fare mercato credo di averlo inventato io. Il mercato è diventato uno show, un intrattenimento, un'industria. Come a teatro: a gennaio si alza il sipario e comincia la musica. Dietro le scene, però, i protagonisti si sono esercitati per mesi

