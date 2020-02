I club di Premier League sono uniti contro ogni forma di comportamento violento, minaccioso o insultante: dopo i recenti accadimenti, le 20 società si impegnano a introdurre una squalifica valida per tutto il campionato nei confronti di chiunque venga colpito da sanzioni da parte del proprio club per questi comportamenti contro calciatori, fan, staff o arbitri che non saranno mai più tollerati.

Un tifoso dei Wolves (l'abbonato Josef Smith) è stato ripreso mentre insultava Abraham facendo dei gesti simili a quelli di una scimmia e arrivando addirittura a sputare contro il giocatore. Questo terribile comportamento è stato oggi sanzionato con una squalifica nei suoi confronti che non gli permetterà più di entrare allo stadio per i prossimi 4 anni.

La Premier League dice basta al razzismo : negli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi di discriminazione che hanno per l'ennesima volta sollevato un polverone nel mondo del calcio inglese. Come quello che ha visto come triste protagonista Tammy Abraham.

