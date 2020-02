Sarà emozionante, lì ho passato un anno e mezzo bellissimo. Parlerò con Gattuso per sapere se gli servono consigli, sarà lui a decidere. Il mio obiettivo è tornare a giocare ad alto livello e magari puntare alla Nazionale, il Napoli mi permetterà di farlo. Due anni fa non rifiutai il Napoli, ci furono problemi di documentazione ma sono felice di essere arrivato con due anni di ritardo.

Fra qualche giorni ci sarà il ritorno di Politano a San Siro vista la doppia sfida con la sua ex squadra valida per la semifinale di Coppa Italia. Ma l'attaccante si è detto convinto della sua decisione di approdare al Napoli.

La vittoria con la Samp è stata una prova di carattere, siamo rimasti in partita nonostante la rimonta subita e chi è entrato ha fatto bene: poche squadre hanno una panchina come la nostra, in attacco poi siamo una delle squadre con più alternative del campionato visto Milik, Mertens, Callejon, Milik e Lozano. La mia decisione di arrivare al Napoli? A inizio gennaio non pensavo di essere qui, c'erano stati i primi approcci di Giuntoli ma nulla di definitivo.

Politano è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli proprio per parlare della sfida di Marassi che gli ha permesso di esordire con la sua nuova maglia, anche se solamente per 10 minuti. L'ex Inter ha detto la sua sul momento dei partenopei e sulle sue prospettive future.

Matteo Politano è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti della sessione invernale di calciomercato appena chiusa. Prima di passare al Napoli infatti, l'ormai ex giocatore dell'Inter è stato coinvolto nello scambio (poi saltato) con la Roma e che vedeva Spinazzola come contropartita tecnica destinata alla squadra nerazzurra.

