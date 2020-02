MotoGP, Valentino Rossi tra presente e futuro

Nel giorno della presentazione della nuova Yamaha, Valentino Rossi ha incontrato la stampa a Sepang. Il Dottore ha parlato della sua situazione del tutto inusuale, che a partire dalla MotoGP 2021 lo vedrà come "semplice sostituto" di Fabio Quartararo:

Il discorso di Valentino Rossi è proseguito:

Il team mi supporta al massimo con la terza moto ufficiale, so che sono padrone del mio destino e se sono veloce, la possibilità di guidare la M1 c'è. Con Lorenzo o Marini in Petronas dalla prossima stagione? Preferirei Morbidelli. Si parla di Jorge e sarebbe bello rifare la coppia come in passato, ma c'è Franco, che è stato oscurato dalla grande stagione di Quartararo e con cui vado d'accordo. È lui che merita di più quel posto. Abbiamo un team fantastico che è la Yamaha Petronas, hanno dimostrato di essere a un livello davvero alto, sono molto competitivi. Quindi, in caso di passaggio alla Petronas, non cambierebbe molto per me.