Milan, Ibrahimovic ancora a parte

Solo lavoro in palestra per Ibrahimovic: ma non è allarme per il derby

Ecco quindi che la giornata di domani sarà decisiva per sciogliere le ultime riserve e dire con certezza: Inter sì , Inter no . Nonostante il percorso a rilento, da Milanello filtra ottimismo. Ibrahimovic dovrebbe smaltire definitivamente l'affaticamento e rientrare a disposizione di Pioli, i rossoneri - tifosi e società - incrociano le dita.

Ibrahimovic ci sta provando in vista derby . Corre, ma lo fa a parte. Niente da fare anche stamattina per lo svedese, costretto nuovamente ad allenarsi in modo differenziato rispetto al resto del gruppo. Lo staff medico del Milan avrebbe voluto recuperarlo già questo giovedì: il polpaccio ha detto “no”. È ancora indolenzito, troppo rischioso forzare.

Lo svedese sta lavorando per rientrare a disposizione di Pioli per la sfida all'Inter.

