Le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio contro l'Hellas Verona.

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 09:13 | aggiornato 06/02/2020 09:18

Simone Inzaghi ha parlato così a DAZN dopo il pareggio della sua Lazio contro l'Hellas Verona:

Credo sia mancato l'episodio a favore, abbiamo fatto 27 tiri, è successo di tutto. Silvestri ha parato ogni cosa, abbiamo preso due pali e per questo ho deciso di non rischiare mettendo dentro Parolo. Certe gare sono così e potresti perderle dopo che hai avuto decine di occasioni per andare in vantaggio. C'è rammarico per il risultato, ma la prestazione credo sia stata apprezzata dai tifosi. Abbiamo fatto una grande partita contro un'ottima squadra, non posso chiedere di più ai miei ragazzi e non a caso a fine partita li ho ringraziati

Sulla punta (Giroud) che non è arrivata nel mercato di gennaio:

La volevamo comprare ma non ci siamo riusciti. Certamente ci abbiamo provato. Un attaccante di sponda magari sarebbe servito in partite come questa, ma non dimentichiamoci che mancava Correa. Tra squalifiche e infortuni, certe situazioni di emergenza possono capitare

A proposito di squalifiche, contro il Parma non ci saranno Radu e Milinkovic: