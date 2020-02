Il talento olandese si era inizialmente messo in mostra con i biancocelesti, ma adesso non gioca una partita da 3 anni. Una carriera già finita?

Aveva cominciato la sua esperienza alla Lazio con tanti riflettori puntati su di sé. Un talento cristallino, proveniente dai sempre apprezzati vivai del calcio olandese, dimostrando fin da subito di essere un prospetto interessante per tutta la Serie A. Invece, poi, qualcosa è andato storto e Ricardo Kishna è definitivamente sparito dai radar non solo del calcio italiano ed europeo, ma anche da quelli biancocelesti.

If I must name one player who I sincerely hoped for, but couldn’t make it, it’s Ricardo Kishna. I’ve hardly seen such a technically gifted player coming through. Injuries sadly got the better of him. pic.twitter.com/AMdO17jlz2 — Sjors van Veen (@SjorsvVeen) September 14, 2019

Adesso sono ufficialmente 3 anni senza giocare una partita nel campionato italiano. L'ultima apparizione di Kishna risale a gennaio 2017, prima di un girovagare all'estero ma sempre in prestito. Il calciatore è ancora d proprietà della Lazio, ma attualmente non rientra nei piani del club né qualcuno si è affacciato a Roma per intavolare un trasferimento a titolo definitivo.

Eppure, il classe 1995 era stato definito il nuovo Pogba, con una tecnica non indifferente e un fisico che gli permetteva di emergere. Non si tratta però di una carriera rovinata dagli eccessi, dalla testa o dal contorno del mondo del calcio che affabula i calciatori, ma è una storia di sfortuna e lunghi stop che hanno cambiato i binari di un intero percorso.

Il momento in cui cambia la carriera di Kishna arriva a settembre del 2017, quando il calciatore subisce un infortunio: rottura del legamento crociato, che gli causa un lunghissimo stop. Le ripercussioni non sono solo di carattere fisico, da cui si può recuperare nel giro di alcuni mesi, ma soprattutto mentale, con il calciatore che non riesce più a tornare in campo con la stessa convinzione di prima.

I problemi muscolari riscontrati nella fase di riabilitazione e al rientro in campo non hanno fatto altro che aggravare la situazione e farlo uscire dall'orbita della Lazio. Mino Raiola, suo procuratore, disse di lui:

Kishna è allo stesso livello di Pogba. Fa goal, è un giocatore completo, ha fisico e talento e farebbe gola a tante squadre di Serie A.

Quelle caratteristiche non si sono più viste. Tra i biancocelesti non ha trovato più spazio e ha deciso prima di andare in Francia, al Lille, poi di tornare in Olanda, con un prestito biennale al Den Haag, squadra, insieme all'Ajax, con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Anche qui, però, non è riuscito ad esprimersi sui livelli pre-infortunio e l'ultimo match disputato risale al 17 settembre 2017: proprio contro l'Ajax, dopo essere entrato a partita in corso, incappa nella rottura del crociato che gli preclude il resto della stagione.

Il prestito, poi, è stato interrotto prima della scadenza e Kishna è tornato alla Lazio, da calciatore fuori rosa. Il tecnico del Den Haag, Alfons Groenendijk, ha spiegato i motivi della separazione tra club olandese e calciatore:

Per Ricardo è stata dura e lo è tutt'ora convivere con i postumi della rottura del crociato. Ho provato ad aiutarlo personalmente, l'ho preso in disparte durante gli allenamenti e ci ho parlato a più riprese, ma più andavamo avanti e più la situazione si faceva complicata. Voleva giocare, certo, ma non era in condizione di poterlo fare.

Adesso si allena con la Lazio, senza spiragli di un rientro nei piani di Simone Inzaghi. In attesa di un nuovo prestito o di una cessione a titolo definitivo, Kishna potrebbe svoltare la sua carriera con il doppio passaporto: il Suriname si è qualificato alla Gold Cup 2021, il torneo per le squadre centro-nordamericane. Stando al portale Gol, l'olandese è uno dei candidati a far parte della Nazionale che disputerà la competizione il prossimo anno, ma per arrivarci in forma serve mettere minuti di gara nelle gambe. Un nuovo stimolo che potrebbe rilanciarlo anche durante la prossima sessione di calciomercato.