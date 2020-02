Joao Felix: "Conoscere Ronaldo fu come vivere in un videogioco"

Ricordo che a quel tempo mi sembrava di essere improvvisamente entrato in un videogioco. Io ero abituato a guardarlo giocare in televisione, avevo visto tutte le sue partite ma dal vivo non mi era mai capitato di incontrarlo. Mi sembrava alto tre metri, una sensazione stranissima

Sarà una partita molto difficile, il Liverpool è in grande forma. Sono i campioni in carica e stanno giocando in maniera splendida

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK