Il belga si è preso di prepotenza l'attacco nerazzurro ma rispetta Zlatan, che ha cambiato il volto dello spogliatoio rossonero. Erano insieme allo United.

Da una parte l'obbligo di rimanere nella scia della Juventus, dall'altra la voglia di blindare un piazzamento europeo a fine stagione. Inter-Milan è una questione di classifica, oltre che di rivalità cittadina. Il derby di domenica, però, sarà anche la sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, i due trascinatori che nel weekend si giocheranno la supremazia calcistica a Milano.

Se il belga ha impresso il suo marchio sul cammino dell'Inter fin dall'inizio del campionato, quello dello svedese è più recente ma ugualmente di grande impatto. Due figure di spicco negli spogliatoi e in campo, due figure che si conoscono molto bene: sono stati compagni di squadra al Manchester United, durante la gestione di José Mourinho, prima che Zlatan scegliesse la MLS e i Los Angeles Galaxy.

Stavolta i due attaccanti saranno avversari. Ibrahimovic è un profondo conoscitore della Serie A e dei derby, giocati con entrambe le maglie. Lukaku ha imparato a conoscere il campionato italiano, mostrando di essersi adattato alla perfezione con i numeri che riassumono positivamente il suo cammino e quello dell'Inter.

Le statistiche del numero 9 interista hanno prontamente fatto dimenticare Mauro Icardi. Finora ha giocato 29 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, timbrando il cartellino su tutti i fronti: 16 reti e 2 assist in campionato, 2 gol e 2 assist in Europa, altri 2 centri in Tim Cup, per una media di un gol ogni 123 minuti.

Una lotta con Immobile e Cristiano Ronaldo, con il laziale ormai lanciato verso la vittoria della classifica marcatori. Per Lukaku, però, sono molto più importanti gli obiettivi di squadra, che vuole raggiungere migliorandosi domenica dopo domenica:

So che i miei compagni si trovano bene con me, ma devo ripagare meglio il loro lavoro. Devo segnare di più in casa se vogliamo continuare a stare lassù. La classifica ci piace parecchio, ma sappiamo di poter fare ancora meglio.

Il belga ha segnato in 11 partite di campionato e l'Inter, di queste, ne ha vinte 10. Merito anche delle 5 doppiette realizzate in tutte le competizioni, un bottino che sta trascinando i nerazzurri in Italia e che presto tornerà utile anche per l'Europa League. Ma tra obiettivi e classifiche, c'è il derby di Milano con Ibrahimovic dall'altra parte della barricata:

Conosco Zlatan da anni, ci ho giocato insieme e so che è un grande campione e un grande professionista. Sarà bello misurarsi con un calciatore del genere, ha fatto la storia del calcio europeo e sappiamo tutti che bisognerà tenerlo d'occhio per tutta la partita.

Ibrahimovic è arrivato al Milan con l'obiettivo di cambiare marcia ad una squadra che ha fatto fatica ad imporsi. Da quando è tornato in rossonero ha segnato 2 gol in 5 partite tra Serie A e Coppa Italia: Pioli ha detto di aver visto un cambiamento netto all'interno dello spogliatoio, con la presenza dello svedese che ha sovvertito umore e approccio dei calciatori.

È quello che il tecnico rossonero si augura di vedere anche in occasione del derby, in cui servirà più del massimo per battere l'Inter. Zlatan, che si sta ancora allenando a parte, ha però già mosso i primi passi verso domenica, con un messaggio chiaro in vista del match contro i nerazzurri:

I leoni non sono come gli esseri umani.

Nella precedente esperienza milanista, Ibrahimovic ha realizzato 56 gol in 85 partite tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Numeri che Lukaku spera di raggiungere con la maglia dell'Inter nel più breve tempo possibile. E magari lasciare una traccia come quella di Zlatan, che diventò idolo del tifo rossonero dopo un rigore battuto contro Julio Cesar: provocazioni tra i due, destro e gol sotto la curva avversaria.

Per il momento, si affronteranno nel derby di domenica con l'obiettivo di trascinare le proprie squadre verso gli obiettivi di classifica e, importante allo stesso modo, verso la supremazia cittadina. Le statistiche sono da capogiro, serve metterle in pratica in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.