di Andrea Bracco - 06/02/2020 11:24 | aggiornato 06/02/2020 11:31

Nove squadre di Premier League, cinque di Championship e una di League One, recentemente riaffacciatasi al calcio professionistico. No, non è il tabellone di un torneo di videogames, ma la composizione degli ottavi di finale di FA Cup, la coppa nazionale più prestigiosa del mondo. Qui regna l'equilibrio e vige la legge del giant killer, ovvero del Davide che batte Golia, anche con una certa regolarità. L'edizione 2019/20 entra finalmente nel vivo e, da questo turno in poi, vedremo in campo tutto il meglio offerto dal calcio inglese mixato a qualche bella storia che arriva dalle categorie inferiori.

Partiamo dalla prima considerazione: ci sono tutte le grandi, le cosiddette big six del calcio locale, che per il momento non hanno ancora sbagliato una partita. L'ultima squadra a strappare il pass per gli ottavi di finale è stato il Tottenham di José Mourinho, capace di superare al replay - non senza qualche difficoltà - il Southampton, regolato per 3-2 davanti a oltre 56mila persone assiepate sugli spalti del nuovo impianto degli Spurs, nel nord di Londra. A decidere il match, dopo l'autorete in apertura di partita firmata da Stephens, sono stati i gol di Lucas Moura e Son, che hanno reso inutili i graffi di Long e Ings per i Saints.

Per la truppa guidata da Mourinho, che ha definito la FA Cup come uno degli obiettivi principali della stagione, ora ci sarà la sfida con il Norwich, in caduta libera per quanto riguarda il campionato, ma reduce dalla bella vittoria in coppa sul campo del Burnley. Il piatto forte è senza dubbio rappresentato dalla partita tra Chelsea e Liverpool, dove si sfidano due delle realtà maggiori di questo secolo, con i Blues che proveranno a fermare l'indistruttibile armata di Klopp. Il Manchester United si ritroverà contro Wayne Rooney, capitano di mille battaglie, recentemente passato al Derby County.

Il Manchester City festeggia la FA Cup vinta lo scorso anno: negli ottavi di finale dell'edizione 2019/20 i Citizens se la vedranno con lo Sheffield Wednesday, società che milita in Championship

FA Cup, la coppa dei sognatori: il Manchester City difende il titolo

Delle sedici squadre rimaste in gara fanno parte anche le due compagini di Sheffield, città che ha dato tanto prestigio storico alla FA Cup. Lo United se la passa abbastanza bene, sta facendo grandi cose in Premier League e andrà a visitare il Reading per provare a dare l'assalto a un titolo che avrebbe del clamoroso. Il Wednesday, una delle squadre più antiche di Inghilterra - famosa perché, all'inizio, raggruppava i macellai della zona che, appunto, di mercoledì avevano mezza giornata libera dal lavoro - ospiterà invece il Manchester City, e avrà dalla sua il potente tifo di casa, visto che per l'occasione Hillsborough potrà contare sul tutto esaurito.

Da non sottovalutare la presenza del West Bromwich, attualmente in Championship dopo una lunga militanza al piano superiore. La squadra di Slaven Bilic sta facendo un grande campionato e, con molta probabilità, il prossimo anno la ritroveremo nella massima serie inglese. Il turno casalingo contro il Newcastle potrebbe essere favorevole, visto l'andamento esterno attuale dei Magpies. Il Birmingham, che negli ultimi tempi a livello economico non se la passa benissimo, farà visita al Leicester, in un match che gli uomini di Rodgers non possono sbagliare.

Dal fallimento alla rinascita: il ritorno del Portsmouth

L'Arsenal, infine, giocherà in uno degli stadi più caratteristici del paese. A Fratton Park i Gunners affronteranno il Portsmouth, sui cui ultimi dieci anni di storia si potrebbe scrivere la sceneggiatura di un film. I Pompey sono stati una delle realtà più importanti del calcio locale fino al 2009, quando una fitta serie di faccendieri e speculatori ha cominciato a susseguirsi al comando del club. Il Portsmouth è così precipitato in League Two, sfiorando anche la discesa nella cosiddetta Non League, dopo essere stato rilevato dai tifosi e consegnato allo statunitense Michael Eisner.

Negli ultimi anni è ripartita la risalita: dopo quattro anni in quarta serie è arrivata la promozione in League One, dove attualmente il Portsmouth comanda la classifica con due punti di vantaggio sulla seconda e tre sulla terza. La scalata alla Championship sembra ancora lunga e tortuosa, ma intanto la sfida all'Arsenal servirà per riportare a Fratton Park un po' di aria di grande calcio. Magari, perché no, provando a ripercorrere la grande cavalcata in FA Cup del 2007/08, quando la squadra allenata da Harry Redknapp si spinse fino alla vittoria in finale contro il Cardiff, firmata da una rete del nigeriano Kanu. Corsi e ricorsi storici, che in Inghilterra fanno sempre ben sperare.

FA Cup 2019/2020, il programma degli ottavi di finale

Data: 4/03/2020