eSports: Campagnani, mio pollice come mancino di Messi

Lui è Diego Campagnani, numero uno nel ranking mondiale delle Global Series di Fifa 2020, ed è pronto ad affrontare la Fifa eClub World Cup. L'evento si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 gennaio agli East End Studios di Milano. Si tratta della prima volta che la competizione si svolge in Italia, dopo le edizioni di Londra e Parigi, proprio all'indomani del lancio ufficiale della eSerie A per club. Il 22enne di Cunardo (Varese) punta alla vittoria e si paragona a Leo Messi:

Sono molto forte in difesa, da vero italiano. Faccio tanto possesso palla, non prendo mai gol e prima o poi l'imbucata giusta con il mio 4-4-2 la trovo. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, lo uso in fascia piuttosto che da prima punta, proprio come Sarri. Ma il mio pollice è come il piede sinistro di Messi.