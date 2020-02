Il nuovo tecnico blaugrana commenta l'infortunio di Dembélé: "Vorrei dei rinforzi ma non mi lamenterò, devo dare positività alla squadra".

di Daniele Minuti - 06/02/2020 10:48 | aggiornato 06/02/2020 10:52

Sono ore concitate in casa Barcellona: alla bufera provocata dallo strappo fra Leo Messi e Eric Abidal, che potrebbe addirittura portare all'addio del giocatore argentino, si aggiunge anche la vera e propria emergenza legata agli infortuni dopo l'annuncio che Dembélé starà fuori praticamente fino a fine stagione.

Oltre all'ex giocatore del Borussia Dortmund, il nuovo allenatore Setien dovrà rinunciare anche a Luis Suarez che rientrerà fra qualche mese lasciando il reparto offensivo con solamente tre elementi (seppur di livello stellare) come Griezmann, Messi e il giovanissimo Ansu Fati.

Il Barcellona punta naturalmente a vincere tutto ma nonostante la rosa sia più che competitiva, due perdite così pesanti possono essere determinanti per l'esito di questa stagione. Come spiegato dallo stesso Setien che ha commentato le mosse sul mercato della sua società.

Il ko di Dembélé manda in crisi il Barcellona: il francese starà fuori fino a fine stagione

Barcellona in emergenza, Setien: "Non avremmo dovuto vendere Carles Pérez alla Roma"

L'ex tecnico del Betis Siviglia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida valida per i quarti di finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. E glissando sul caso Messi-Abidal ("Non è di mia competenza") ha detto la sua sull'emergenza uomini in attacco e su un possibile arrivo a parametro zero per rinforzare il reparto.

Prima aspettiamo notizie definitive su Dembélé, decideremo solo inseguito: ero felice di riaverlo in squadra ed è stato davvero sfortunato. Mi dispiace per la sua carriera, è un ragazzo straordinario e non potrà giocare per mesi. Il mercato? Vedremo quanto tempo rimarrà fuori, noi cercheremo di dare comunque solidità e identità alla squadra. Sono sicuro che avremo sempre almeno 11 giocatori da mandare in campo...lavoreremo sempre con la stessa voglia.

Il candidato principale per approdare al Barcellona come rinforzo di emergenza sembra essere Angel Rodriguez del Getafe, che arriverebbe in blaugrana grazie al pagamento della clausola rescissoria di 10 milioni di euro con l'eventuale ok della Federcalcio spagnola. Ma Setien non vuole pensare al mercato, pur rimpiangendo la cessione di Carles Pérez alla Roma.