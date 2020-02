Il portoghese della Juventus racconta come pensava di trascorrere questa ricorrenza da ragazzo.

Ha festeggiato ieri i suoi 35 anni, Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto come gli accade da un decennio abbondante a questa parte, sempre al top, da migliore del mondo insieme a Leo Messi. Non sembra sentire le Primavere sulla sua carta d'identità il campione portoghese, che a suon di gol sta trascinando la Juventus al primo posto della classifica in Serie A.

Nel giorno del suo compleanno ha ricevuto gli auguri un po' da tutto il mondo del calcio. Le uniche dichiarazioni che ha rilasciato sono quelle a Canal 11, dove ha raccontato cosa pensava il Cristiano Ronaldo bambino quando si doveva immaginare 35enne:

Cosa pensavo che avrei fatto a 35 anni? Che sarei andato a pescare a Madeira... Volevo diventare un giocatore professionista, è vero, ma non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto.

Cristiano Ronaldo e i 35 anni vissuti sempre da fenomeno

E la fame di successi non si è ancora saziata, anzi. La sua nuova avventura alla Juventus è uno stimolo in più per cercare di arricchire la sua personale bacheca, magari con un'altra Champions League, che gli consentirebbe di alzarla con tre squadre diverse (dopo quelle con Manchester United e Real Madrid) come il recordman Clarence Seedorf (con Ajax, Real Madrid e Milan):

Giocare alla Juventus mi dà la possibilità di vincere ancora. Sappiamo che sia difficile, dipende da molti fattori, ma è possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo.

Infine, una battuta sul suo gol più bello: