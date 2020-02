Dopo aver eliminato Celta e Siviglia, i Rojillos regolano anche il Villarreal e si prendono l'accesso al penultimo atto del torneo, già conquistato nel 2012.

Otto anni dopo, ancora lì, per sognare in grande. Dev'essere stato questo il primo pensiero dei tifosi del Mirandes, piccola matricola spagnola, al fischio finale della partita di ritorno contro il Villarreal, valevole per la qualificazione alla semifinale di Copa del Rey. La piccola realtà con sede nella provincia di Burgos ha battuto, a sorpresa, il Submarino Amarillo, regolandolo 4-2 e strappando clamorosamente il pass per il penultimo atto della manifestazione, un torneo nel quale era riuscita già una volta a costruire un piccolo miracolo, spingendosi fino a un passo dalla finalissima prima di essere eliminato dall'Athletic Bilbao.

Ricorsi storici, quindi, e non solo per via del risultato, visto che il Villarreal era stato eliminato anche ai sedicesimi dell'edizione 2011/12, quando gli allora ragazzi di Carlos Pouso misero in fila anche Racing Santander ed Espanyol, prima di arrendersi alla compagine basca. Il Mirandes riporta quindi una squadra di seconda divisione in semifinale e lo fa al termine di una battaglia sportiva davvero emozionante; all'Estadio Municipal del Anduva, Matheus Barrozo e Martin Merquelanz erano riusciti a portare avanti per ben due volte la squadra di casa, raggiunta dalle reti di Ontiveros e Santi Cazorla. Nell'ultima mezz'ora però si è assistito a un vero e proprio assedio verso la porta difesa da Andres Fernandez.

Il portiere spagnolo è stato letteralmente bombardato: intorno al 60esimo, il centrale difensivo Odei Onaindia ha raccolto un suggerimento dall'esterno e segnato il gol 3-2. smuovendo il risultato poi arrotondato nei minuti di recupero da Antonio Sanchez. Alla fine del match, il tecnico basco Iraola, vecchia gloria dell'Athletic, non ha trattenuto l'emozione:

Non siamo ancora riusciti a realizzare bene l'impresa che abbiamo compiuto. I ragazzi hanno fatto uno sforzo terribile, ma hanno una grinta e una volontà che non avevo mai riscontrato da altre parti. Sono stati commessi anche molti errori, ma alla fine il coraggio ci ha premiati.

Andoni Iraola, allenatore del Mirandes: dopo aver passato quasi tutta la carriera da calciatore all'Athletic, è partito dalle serie inferiori per cominciare quella da allenatore. Alla sua prima stagione con i Rojillos è arrivato in semifinale di Copa del Rey

Copa del Rey, Mirandes in semifinale: il protagonista è Merquelanz

Effettivamente, se si parla di tutto il cammino in coppa del Mirandes, la parola impresa calza a pennello. Prima di eliminare il Villarreal, infatti, i Rojillos si erano già sbarazzati di Celta Vigo e Siviglia, due avversarie di categoria superiore. La stessa, peraltro, che la squadra dell'entroterra spagnolo non ha mai conosciuto nella propria storia, nonostante sia stata fondata nel 1927. Anche quest'anno, in campionato, le cose non stanno andando benissimo: attualmente la compagine di Iraola occupa l'undicesima piazza della classifica della seconda divisione spagnola e, come al solito, le speranze di promozione sono ridotte al lumicino.

4 - Martín Merquelanz es el primer jugador del @CDMirandes en toda la historia de la Copa del Rey que participa en cuatro goles en un mismo enfrentamiento ante un equipo de @LaLiga (un gol y tres asistencias). Héroe. — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2020

La stella del Mirandes è Martin Merquelanz, un gol e tre assist nel successo contro il Villarreal, centrocampista basco classe 1995 che ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile della Real Sociedad. Così, proprio per festeggiare il ritorno in seconda divisione dopo alcuni anni in terza serie, il Mirandes decide di regalarselo mettendolo al centro del proprio progetto tecnico. Nel suo piccolo, Merquelanz è entrato nella storia della Copa del Rey, visto che mai nessuno era riuscito a partecipare a quattro gol nella stessa partita. Il Mirandes è la quarta squadra non di Liga del nuovo secolo a raggiungere la semifinale: prima ci erano riusciti solo Atletico Madrid (2000/01), Figueres (2001/02) e Alaves (2003/04).

Últimos equipos de Segunda A o de Segunda B que llegaron a semifinales de Copa del Rey:



1980 Castilla

1982 Rayo

1984 Las Palmas

1989 Deportivo

1994 Betis

1997 Las Palmas

1998 Alavés

2001 Atlético de Madrid

2002 Figueres (2B)

2004 Alavés

2012 Mirandés (2B)

2020 MIRANDÉS — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 5, 2020

Estendendo la statistica fino agli anni Ottanta, invece, sono dieci le compagini a essere arrivate a un passo dalla finale, ma solo i Jabatos (e il Las Palmas) possono vantare ben due qualificazioni. Ora non resta che aspettare il sorteggio della settimana prossima: con il Mirandes, per le semifinali di Copa del Rey si è già qualificato anche il Granada dell'eterno Roberto Soldado. Gli altri due nomi usciranno dal lotto composto da Real Madrid, Barcellona, Real Sociedad e Athletic Bilbao, tutte impegnate la settimana prossima. Nel frattempo, il sogno dei Rojillos va avanti, con l'obiettivo di piazzare definitivamente il club di Miranda del Ebro sulla mappa del calcio spagnolo.