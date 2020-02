Nel 4-3 al Santiago Bernabeu per la squadra guidata da Imanol Alguacil, un gol anche del giocatore in prestito dalle Merengues.

Di sicuro non ci sarà il "Triplete" per il Real Madrid in questa stagione. La squadra di Zinedine Zidane, infatti, è stata eliminata nei quarti di finale di Copa del Rey, perdendo per 4-3 al Santiago Bernabeu contro i baschi della Real Sociedad.

Una partita bellissima, in cui gli ospiti si sono portati avanti fino a raggiungere il 4-1, trascinati dall'attesissimo ex Odergaard, che ha segnato un gol a quella che, dalla prossima estate, tornerà ad essere la sua squadra, dal momento che il suo cartellino attualmente è ancora di proprietà del Real Madrid.

Copa del Rey, Real Madrid eliminato dalla Real Sociedad

A completare il tabellino poi la doppietta di Isak, la rete di Merino e quella, per il Madrid, del brasiliano Marcelo. A quel punto è iniziata poi la rimonta (o almeno il tentativo) dei padroni di casa con Rodrygo e Nacho che hanno portato le Merengues sul 3-4.

Nonostante il forcing finale (e i ben 9 minuti di recupero) i Blancos non sono riusciti a trovare il gol del 4-4. A festeggiare alla fine è la Real Sociedad a esultare al Santiago Bernabeu. Gli ospiti tra l'altro hanno chiuso in inferiorità numerica per l'espulsione al 96' di Gorosabel.