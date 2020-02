Il norvegese, finito in prestito alla Real Sociedad, arriva al Bernabeu per fare uno sgarbo alla squadra che ne detiene il cartellino. E la sua stagione è da capogiro.

di Andrea Bracco - 06/02/2020 16:55 | aggiornato 06/02/2020 17:00

Della categoria dei giovani prospetti che si stanno mettendo in mostra in questa Liga, di certo, fa parte anche Martin Odeegard. Il talento norvegese di proprietà del Real Madrid sta disputando una stagione con i fiocchi nonostante, dopo l'ottimo girone di andata, la Real Sociedad abbia un po' mollato i ritmi. Il talento classe 1998 è approdato nei Paesi Baschi in estate con il fine di ritagliarsi un minutaggio importante, cosa che gli è riuscita fin da subito: all'interno del modulo pensato da Imanol Alguacil, Odeegard si muove tra le linee riuscendo perfettamente a gettare scompiglio nelle difese avversarie.

La Copa del Rey gli regala, questa sera, l'opportunità di mettersi in mostra contro la squadra che in estate ha deciso di privarsi di lui. In prestito, sia chiaro, ma il fatto che al norvegese siano stati preferiti altri profili offensivi, ha scatenato una sorta di reazione interna al ragazzo, voglioso di mostrare ai Blancos di essersi sbagliati. Il cartellino rimane nelle grinfie del Real Madrid, ma nella sfida del Santiago Bernabeu non si fanno prigionieri. L'obiettivo è tendere una bella imboscata alla casa madre, in modo da guadagnarsi ulteriore stima e provocare un senso di rimorso in chi non creduto in lui.

I numeri incamerati in stagione parlano per lui, visto che tra campionato e coppa - alla prima annata assoluta da titolare - ha già messo insieme 22 presenze e segnato 5 gol, oltre ad aver fornito una lunga serie di assist decisivi. Il suo allenatore lo ha definito fondamentale e, effettivamente, in campionato Odegaard ha saltato soltanto due partite, entrambe a causa di un infortunio, dando così sensazioni importanti non solo in chiave presente, ma soprattutto in vista del prossimo futuro. Che, tradotto in soldoni, lo vedrà rientrare alla base in estate, questa volta per giocarsi seriamente le proprie carte.

Martin Odegaard, stella della Real Sociedad: il norvegese, che appartiene al Real Madrid, si sta mettendo in mostra come miglior centrocampista della Liga

Le clamorose statistiche di Odegaard: è il miglior centrocampista della Liga

Al netto di ciò che sarà domani, il presente diventa fondamentale. Le statistiche inanellate fino a oggi, e recentemente diffuse dalla Liga, parlano del giocatore più influente di tutto il campionato, alla pari di Messi e Suarez. Per intenderci, delle 37 reti segnate in Liga dai Txurri-ordin, ben 24 sono propiziate direttamente o indirettamente da Odegaard, diventato un giocatore particolarmente prezioso perché, oltre a essere così incisivo, permette alla squadra di variare più moduli a partita in corsa. Alguacil lo ha impiegato mezzala nel 4-3-3, ma anche trequartista o esterno in un più offensivo 4-2-3-1, sempre con ottimi risultati.

📊Números de Odegaard en #LaLiga:



⚽️Participa en el 65% de las jugadas de gol

⚽️Lleva 4 goles y 5 asistencias

⚽️El que más centros hace



❤️Si crees que va a callar muchas bocas #RealMadridRealSociedad | #CopaDelRey pic.twitter.com/ZiGv4odsn2 — bwin España (@bwin_es) February 6, 2020

Approfondendo le statistiche del talento di Drammen, si scoprono anche altre cose interessanti: per esempio, se Messi e Suarez hanno partecipato al 46% dei gol segnati dal Barcellona, la percentuale di Odegaard si alza addirittura al 65%, con 1,2 giocate decisive di media a partita. Inoltre, è il miglior passatore offensivo della Liga, con 189 tentativi verso i compagni in area avversaria, 106 dei quali sono andati a buon fine. Nella top ten di questa particolare graduatoria, soltanto Kieran Trippier e Dani Parejo si avvicinano a queste medie, mentre Messi, Jesus Navas e Toni Kroos si fermano a cifre ben più basse.

È quindi lui il miglior centrocampista offensivo della Liga? Secondo l'algoritmo di InStat, che fornisce i dati alla federazione, assolutamente sì. Qualora dovesse riuscire a migliorare anche in zona realizzativa, si potrebbe parlare di giocatore definitivamente completo. E, la cosa più curiosa, arriva proprio dalla classifica redatta dal centro di ricerca statistico di cui sopra, che ha determinato il primato di Odegaard con 309 punti, davanti a Kroos - secondo con 299 punti -, Luka Modric (ottavo, 289) e Federico Valverde (nono, 287). Notate nulla? Esatto: il prossimo anno, quattro dei migliori centrocampisti del campionato spagnolo potranno giocare insieme al Real Madrid. Conoscendo Florentino Perez, si starà già sfregando le mani.