Anche il campionato inglese torna ad adeguarsi ai tempi stabiliti nel resto dei tornei europei.

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 16:06 | aggiornato 06/02/2020 16:11

Sarà pure arrivato il momento della Brexit e dell'uscita politica dell'Inghilterra dall'Europa, ma almeno per quanto riguarda il panorama calcistico, e di calciomercato nello specifico, la situazione è esattamente il contrario. A dispetto della consueta della tendenza inglese di isolamento e indipendenza in ogni genere di scelta, infatti, la Premier League ha scelto di "adeguarsi" al resto dei principali campionati del Vecchio continente.

Stop quindi alla chiusura del calciomercato anticipata rispetto a tutti (come avvenuto negli ultimi due anni in estate), molto meglio uniformarsi alle date scelte da Italia, Spagna, Germania e Francia, in modo tale da evitare alle squadra della Premier League di complicarsi la vita e veder partire alcuni giocatori senza possibilità di correre ai ripari.

Calciomercato Premier League, cambia la chiusura

A partire dalla prossima estate la chiusura della lista trasferimenti inglese arriverà martedì 1 settembre, così come nel resto dell'Europa. Un ritorno al passato che è scaturito a seguito delle molte lamentele ricevute dalla Federcalcio inglese da parte dei club, troppe volte rimasti invischiati in situazioni complicate da risolvere per l'allestimento del loro organico.

In questo modo anche le società inglesi avranno l'opportunità di giocare ad armi pari con i competitori europei. Almeno nel calcio, insomma, altro che Brexit...