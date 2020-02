Quello che si appresta a diventare il nuovo proprietario dei giallorossi vuole presentarsi con un colpo a effetto e punta l'attaccante, che ha il contratto in scadenza a giugno e piace anche a Juventus e Monaco.

di Simone Cola - 06/02/2020 16:24 | aggiornato 06/02/2020 16:30

Potrebbe essere Dries Mertens il primo colpo di calciomercato della nuova Roma di Dan Friedkin, il magnate californiano che entro un paio di settimane dovrebbe rivelare la Roma dal connazionale James Pallotta. Un nome importante per scaldare al meglio una piazza che sogna di tornare a lottare per lo Scudetto e potrebbe farlo con i gol del belga, ormai da diverse stagioni tra i più prolifici bomber della Serie A. 33 anni il prossimo 6 maggio, 119 reti in 303 partite giocate con la maglia del Napoli, il belga sarebbe il fiore all'occhiello con cui la nuova proprietà si presenterebbe alla tifoseria.

Un colpo dai costi relativamente contenuti: Mertens infatti potrebbe liberarsi a giugno a parametro zero, dato che il suo contratto in scadenza con i partenopei non è ancora stato rinnovato, una situazione che lo ha messo al centro di numerose ipotesi di calciomercato. Da tempo il club di De Laurentiis e l'entourage del calciatore cercano un'intesa per continuare l'avventura insieme, ma fino a oggi sono state registrate numerose fumate grigie che di settimana in settimana rendono sempre più improbabile una sua permanenza sotto il Vesuvio, nella squadra in cui si è scoperto bomber sotto la guida di Maurizio Sarri dopo un inizio di carriera vissuto come esterno d'attacco

Tra le possibili ipotesi sul suo futuro si è parlato anche di un ricongiungimento con lo stesso Sarri, attualmente alla guida della Juventus e che certo sarebbe felice di averlo a disposizione anche in bianconero. Una possibilità che non può essere scartata ma che al momento appare remota, vista l'età del belga e le sue richieste economiche, mentre anche il percorso che potrebbe portarlo al Monaco sembra di difficile percorrenza: per la squadra del Principato soldi e carta d'identità non sono un problema, ma in questo caso è lo stesso Mertens a non essere affascinato da una destinazione che certo lo allontanerebbe dal calcio di vertice.

Calciomercato, Friedkin vuole presentarsi ai tifosi della Roma con Mertens

Rimane la Roma, dunque, che come riporta sulle pagine della sua edizione odierna il Corriere dello Sport sembra intenzionata a fare sul serio e pronta ad esaudire le richieste del giocatore. Che sono importanti: Mertens vuole mantenere l'attuale stipendio pari a 4,2 milioni di euro a stagione e chiede un triennale più un bonus alla firma pari a 5 milioni, e il fatto che il Napoli si sia limitato a offrire un biennale - nicchiando sul bonus - permette di capire quanto le parti al momento siano distanti tra loro e come al momento l'ipotesi di un addio, nonostante il forte legame che lega il calciatore ai tifosi e alla città, sia più che concreta.

C'è di più: Mertens - come racconta il quotidiano - è stato avvistato a Roma in compagnia di due uomini con cui si sarebbe fermato a pranzo alla trattoria "La Buca di Ripetta", poco lontano dalla sede dello studio legale che assiste la Roma. Un dettaglio che insieme all'assenza della moglie Katrin sembrerebbe escludere la possibilità che si sia trattato di una semplice gita di piacere nella Capitale. Certo il belga avrebbe anche potuto trovarsi in città per incontrare il presidente del Napoli De Laurentiis nella sede della Filmauro, l'occasione per confrontarsi a quattr'occhi su un futuro che a febbraio deve per forza essere affrontato.

L'ipotesi più probabile, però, è che il bomber del Napoli - 10 gol in 23 partite in una stagione difficile sia per lui che per il club - possa avere incontrato la dirigenza della Roma per porre le basi per un trasferimento in giallorosso a giugno, alla scadenza dell'attuale contratto: Friedkin è pronto ad accontentarlo e a regalare al club e a Fonseca un campione esperto e di grande spessore, capace di affiancare o sostituire Dzeko e di esaltare una piazza che vuole tornare a sognare in grande. Sarà lui il grande colpo del mercato estivo della Roma? Nelle prossime settimane sicuramente ne sapremo di più.