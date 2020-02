Le parole del centrocampista croato.

di Redazione Fox Sports - 06/02/2020 12:57 | aggiornato 06/02/2020 13:02

A gennaio stava per lasciare il Barcellona, ma alla fine è rimasto e ora guarda al futuro con più ottimismo. Ivan Rakitic è stato tra i giocatori blaugrana che ha accolto di buon grado il cambio in panchina, con Ernesto Valverde che è stato esonerato e sostituito da Quique Setien. Proprio del suo rapporto con l'ex allenatore ha parlato il centrocampista croato che non ha fatto giri di parole: