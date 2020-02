Dalla reazione contro Abidal alle scelte di mercato del club, passando per l'esonero di Valverde: l'argentino chiede chiarezza. E spunta una clausola per lo svincolo a giugno.

di Andrea Bracco - 06/02/2020 10:25 | aggiornato 06/02/2020 10:30

Scontri, accuse, scenari futuri che lasciano presagire al peggio. Potrebbero riassumersi così gli ultimi due giorni in casa Barcellona, dove il presidente Bartomeu ha dovuto svestire i panni da numero uno del club e vestire, anche velocemente, quelli del pompiere. L'ambiente blaugrana è una polveriera pronta ad esplodere e, proprio per questo motivo, bisogna farsi trovare pronti per intervenire prima che la situazione degeneri definitivamente. Nel marasma generale spicca un brutto litigio tra Leo Messi ed Eric Abidal, rispettivamente stella e direttore sportivo della società. Sia chiaro, i due non si sono affrontati faccia a faccia, ma tramite social network. Il che, paradossalmente, in epoca di informazione selvaggia è anche peggio.

Tutto è cominciato nella giornata di martedì, quando Abidal - davanti alle telecamere di Diario Sport - ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo, bordate sparate contro la squadra rea, a suo dire, di aver obbligato la dirigenza a esonerare Ernesto Valverde. Secondo il dirigente francese, un folto gruppo di giocatori avrebbe palesato diversi problemi durante gli allenamenti, condotti con poca voglia e scarsa professionalità. Da qui l'esigenza di allontanare il Txingurri subito dopo la débacle di Supercoppa, con il Barça sconfitto e umiliato dall'Atletico Madrid. Nella chiacchierata con Sport, Abidal ha toccato poi anche altri temi, dalla causa intentata dal club a Vidal fino alla rinuncia di Xavi.

Insomma, ha messo sulla piazza questioni private. E, al Barcellona, questo non è concesso. Messi, con un lungo post su Instagram, ha risposto per le rime, chiedendo ad Abidal di non fare riferimenti generici allo spogliatoio, che invece avrebbe perorato fino in fondo la causa di Valverde. Le parole del dirigente hanno indispettivo non poco la Pulga, ora più che mai convinta a guardarsi intorno, per capire se realmente il suo futuro può ancora essere al Barcellona. Prima di ipotizzare scenari futuri, però, un disclaimer è d'obbligo: la situazione è delicata, ma le basi per ricucire lo strappo ci sono. E, da questo punto di vista, Bartomeu sta già lavorando.

Leo Messi, stella del Barcellona: l'argentino in questi giorni è finito al centro delle polemiche, a causa di un suo post social nel quale rispondeva alle dichiarazioni di Abidal, che ha accusato la squadra di scarso impegno

Barcellona - Messi, nervi tesi: i possibili scenari futuri

Come? Beh, innanzitutto, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, mettendo in discussione la posizione di Abidal. Nella giornata di mercoledì si parlava di un suo allontanamento a fine stagione, ma dopo due ore di summit con Bartomeu si è giunti alla conclusione che, almeno per il momento, si va avanti così. Difficile dire se il Barcellona abbia preso solo una decisione di facciata, fatto sta che il francese non ha mai pensato di dare le dimissioni. Se addio dovesse essere, lo deciderà - e quindi pagherà - Bartomeu. Eppure alcune cose da sistemare ci sono, perché in Catalogna tutti, dal primo dei soci all'ultimo dei tifosi, hanno paura dello scenario peggiore che possa capitare.

E se Messi andasse via? Ricomponiamo il puzzle: in città sono tutti convinti che Leo non voglia abbandonare il club che lo accolse nel lontano 2000, curandolo da una malformazione fisica e rendendolo quello di oggi, ma negli ultimi due anni nell'universo Barça sono successe cose che potrebbero minare i rapporti tra le parti. Per esempio, solo parlando del campo, le sconfitte contro Roma e Liverpool in Champions League hanno fatto male, così come la sensazione che la squadra sia rimasta largamente incompleta dal punto di vista dei rinforzi in entrata. Inoltre, come se non bastasse, Messi non ha mai perdonato al club la cessione di Neymar, che la Pulga considera come un fratello minore, al punto di esporsi di persona con Bartomeu per riaverlo in squadra:

Non so se il Barcellona ha davvero fatto di tutto per riprenderlo.

Poi, per venire a eventi più recenti, non si può non menzionare l'acquisto di Griezmann, malvoluto dallo zoccolo duro dello spogliatoio a causa di alcune dichiarazioni datate 2018, la cacciata dell'amato Valverde e, ovviamente, la faida con Abidal. Insomma, non c'è di che star tranquilli, perché Messi e la sua famiglia fanno parte di Barcellona, ma a forza di tirare la corda questa potrebbe spezzarsi. E, a quel punto, si aprirebbero scenari sportivamente apocalittici. A tutto ciò si aggiunge la paura per alcune clausole inserite sul contratto, rinnovato per l'ultima volta nel 2017, secondo le quali Messi potrebbe addirittura liberarsi a parametro zero.

Spunta una clausola per lo svincolo. Le pretendenti osservano la situazione

L'ultima volta in cui Messi rinnovò il contratto, il vincolo precedente sarebbe scaduto il mese successivo. Era il 2017 e, a quei tempi, l'argentino si accordò per un prolungamento fino al 2021. Le cifre di tale matrimonio sono sempre state un po' ondivaghe: al principio si pensava a un affare da 400 milioni complessivi, 100 per ogni anno, comprese le super commissioni pagate al padre agente. Nello stesso contratto venne anche alzata la clausola rescissoria, passata da 250 a 700 milioni di euro. Col passare del tempo, e il vaso di Pandora scoperchiato da Football Leaks, Mundo Deportivo quantificò in 350 milioni di euro la cifra dell'operazione, raccontando che all'entourage venne pagato un ulteriore premio da 100 milioni di euro.

Per il giocatore, invece, venne concordato un ingaggio da 50 milioni di euro a stagione, con alcuni discorsi a parte legati alla parte fiscale, con la quale Messi ha avuto problemi, soprattutto negli ultimi anni. Ciò che interessa maggiormente è però la questione svincolo, rivelata lo scorso anno da El Pais: secondo il quotidiano spagnolo esiste una clausola che permetterebbe alla Pulga di liberarsi a zero nel giugno del 2020 dando 30 giorni di preavviso al club che, incalzato dai media, ha confermato l'esistenza di tale opzione. Questo cambia, e di molto, le carte in tavola.

L'investimento sarebbe comunque grande. Per questo motivo gli acquirenti potenziali non possono essere molti. Escludendo mete esotiche, le due squadre di Manchester potrebbero essere una destinazione intricante. Al City, Messi ritroverebbe Guardiola, uno dei suoi mentori, mentre allo United potrebbe essere la pietra della ricostruzione di un club che negli ultimi anni ha avuto parecchie difficoltà. I soldi però non mancano, così come non mancano al PSG di Neymar, dove i due amici potrebbero finalmente ritrovarsi, sebbene in una città differente da Barcellona.

E le italiane? L'Inter potrebbe rispondere alla Juventus, piazzando il colpo del secolo in risposta a Ronaldo, portandosi a casa un asset di vitale importanza per aumentare a dismisura i ricavi. In ogni caso, da qui a giugno la situazione legata a Messi sarà da monitorare con attenzione. E Bartomeu, il cui mandato scade nel 2021, è intenzionato a lasciare il nuovo rinnovo come eredità al suo successore.