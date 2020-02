L'attaccante del Brescia si racconta: "Non sarei mai potuto andare al Verona. Dybala è un giocatore pazzesco".

La difficile stagione del Brescia si è arricchita di un nuovo e negativo capitolo che ha portato al secondo esonero stagionale del tecnico Eugenio Corini, con Lopez che è subentrato per volontà di Cellino nel tentativo di svegliare la squadra e portarla verso la salvezza. Quantomeno le Rondinelle stanno per ritrovare in campo Mario Balotelli.

L'attaccante rientrerà domenica dopo la squalifica di due giornate ricevuta in seguito all'espulsione presa durante la partita col Cagliari, dovuta a un doppio insulto al direttore di gara per via di un cartellino giallo ritenuto ingiusto.

Balotelli sarà quindi a disposizione del suo nuovo allenatore per la sfida contro l'Udinese ma intanto l'ex Milan e Inter ha trovato il tempo di raccontarsi e parlare della sua stagione, partita con la scelta di approdare al Brescia in estate nonostante ci fossero altre alternative.

Balotelli parla dell'espulsione in Brescia-Cagliari

Balotelli si racconta: "Sono un fan di Dybala. L'espulsione col Cagliari? Mi è scappato un vaffa..."

Il centravanti delle Rondinelle ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, partendo dall'analisi della sua stagione e delle prospettive della sua carriera in un 2020 che lo porterà ai 30 anni.

So che potevo fare di più e non sono soddisfatto, sono ancora in tempo per rimediare però: non avrebbe senso pentirsi di qualche stupidata fatta da giovane e ora sono cresciuto lavorando. All'inizio pensavo che il calcio fosse solo giocar bene e segnare, alcuni allenatori mi hanno aiutato e altri meno, ho litigato anche con chi è stato importante per me come Mancini e Mourinho. L'espulsione contro il Cagliari? Mi è scappato un "vaffa"...ma se punissero tutti quelli che lo dicono, le partite finirebbero con 2 giocatori in campo. Da quando sono tornato in Serie A mi alleno con serietà. Ho firmato un contratto triennale ma è giusto confrontarsi col presidente a fine stagione, il Verona mi voleva ma non sarei mai potuto andarci, sono bresciano.

Infine un commento sugli altri protagonisti del campionato italiano che lo stanno impressionando in questa stagione: da buon attaccante, Balotelli nomina soprattutto centravanti ma la sua preferenza va su Paulo Dybala.