I rossoneri non vincono la stracittadina contro l'Inter dal 31 gennaio 2016: terminò 3-0. Da allora in Serie A tre pareggi e quattro successi nerazzurri.

di Luca Guerra - 06/02/2020 13:05 | aggiornato 06/02/2020 13:10

Alex, Carlos Bacca e M'Baye Niang. In comune hanno tre cose: un passato con il Milan, l'incapacità di lasciare il segno a lungo termine con la maglia rossonera sulle spalle e il fatto di aver messo la firma sull'ultimo derby vinto dal Diavolo in campionato. Lo hanno fatto il 31 gennaio 2016, nell'ultimo successo del Milan contro l'Inter in Serie A: fu 3-0 per la squadra guidata da Sinisa Mihajlovic in panchina e con Silvio Berlusconi alla presidenza.

A quattro anni di distanza, il Milan cerca una vittoria del derby mai più trovata, passando per tre pareggi e quattro sconfitte nella stracittadina. Quello del 31 gennaio 2016 fu il primo incrocio con l'Inter di Gianluigi Donnarumma, che da tre mesi aveva soffiato il posto a Diego Lopez, ma fu anche la gara del calcio di rigore fallito da Mauro Icardi, diventato successivamente capitano nerazzurro.

Al derby della Madonnina numero 172 della storia, in calendario domenica 9 febbraio alle 20.45, il Milan ci arriva con un bilancio complessivo sfavorevole: 65 sono le vittorie dell'Inter contro le 51 rossonere in Serie A (55 i pareggi), 81 a 76 è il valore assoluto. Ancora più vicino il computo delle reti: 305 a 299, sempre per l'Inter. Il dato dei successi milanisti è fermo a quel 31 gennaio 2016.

31 gennaio 2016, festa Milan per la vittoria nel derby contro l'Inter

Milan, quattro anni fa: il racconto dell'ultimo derby vinto

In quella fredda notte di fine gennaio, Mihajlovic schierò il suo Milan con il 4-4-2: a Honda e Bonaventura il compito di ispirare in corsia Niang e Bacca. Di fronte Roberto Mancini e il 4-2-3-1 nerazzurro, con Jovetic unico riferimento avanzato supportato da Perisic, Eder e Ljajic. Dopo una prima mezz'ora di studio, ecco il marcatore che non ti aspetti: cross di Honda, testa di Alex e prima rete del difensore brasiliano nel campionato 2015/2016. Superato il doppio rischio corso per l'inesperienza di Donnarumma - uscita avventurosa e Jovetic che spreca a porta vuota prima, rinvio svirgolato e rischio rigore nell'anticipo su Eder poi - il Milan archiviava la pratica nel secondo tempo.

Quel rigore lamentato dall'Inter aveva portato all'espulsione per proteste di Roberto Mancini, allontanato dal campo dall'arbitro Damato per aver chiesto la massima punizione e poi reo di un gestaccio ai tifosi rossoneri. La possibilità di segnare dal dischetto era però maturata per i nerazzurri al 70': fallo di Alex sul subentrato Icardi e dischetto indicato da Damato. Dagli 11 metri era stato però lo stesso Icardi a spedire sul palo a Donnarumma battuto. Inizio della fine per l'Inter, colpita prima da un sinistro al volo di Bacca su cross di Niang e poi dallo stesso francese, a segno in contropiede su lancio di Bonaventura. 3-0 finale e Milano tinta di rossonero per una notte. Da allora è successo solo un'altra volta, ma in Coppa Italia. Dicembre 2017: Cutrone-gol nei supplementari e Milan alla semifinale della competizione. Di quell'ultimo derby vinto dai milanisti in campionato, oggi restano solo cinque testimoni ancora nei rispettivi organici: Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura, Handanovic e Brozovic. I primi tre scenderanno in campo con la voglia di cancellare un tabù, gli ultimi due per non interrompere una piacevole tradizione.

Il tabellino di Milan-Inter 3-0 (31 gennaio 2016)

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda (dal 44' st Boateng), Kucka, Montolivo, Bonaventura; Niang (dal 34' st Balotelli), Bacca (dal 40' st Bertolacci). Allenatore: Mihajlovic.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Santon, Miranda, Murillo, Juan Jesus; Medel, Brozovic; Perisic (dal 33' st Felipe Melo), Eder, Ljajic (dal 42' st Alex Telles); Jovetic (dal 19' st Icardi). Allenatore: Mancini.

Reti: 35' pt Alex, 28' st Bacca, 31' st Niang.