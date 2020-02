Spalletti: "L'Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa"

Torna a parlare l'ex tecnico nerazzurro.

di Redazione Fox Sports - 05/02/2020 14:31 | aggiornato 05/02/2020 14:37

L'ex tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è tornato a parlare del mancato approdo al Milan. Lo ha fatto a margine degli Italian Sport Awards, evento tenutosi a Castellamare di Stabia.

Non possono essere svelati i dettagli, ma è stato deciso che io stessi a casa e quindi sono a casa. Se fosse dipeso da me non avrei mai smesso di fare l'allenatore. Qualche tempo fa mi ha contattato il Milan ma non ho certo rifiutato io le loro proposte. C'è stato qualcuno che ha preferito continuare a pagarmi per restare a casa e la cosa non può che farmi piacere. Ci sono stati dei ragionamenti dove poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati. Discorso chiuso con il Milan? Sì, perché hanno scelto un altro allenatore esperto e abbastanza giovane, almeno in confronto a me, come Pioli

Sull'Inter:

L'Inter sta facendo bene, così come io ho raggiunto gli obiettivi che mi erano stati richiesti. La squadra attuale è in perfetta sintonia con le aspettative che hanno programmato. Non per forza bisogna fare un confronto tra questo e quel periodo. C'è una continuità di lavoro e prima c'erano possibilità differenti rispetto a quelle attuali. Ora ce ne sono altre anche grazie ai risultati che abbiamo raggiunto. Nella mia prima esperienza in Champions League con l'Inter, il FPF ci impose di lasciare fuori 4 giocatori. Noi avevamo il fair play da rispettare. E il presidente Zhang ha fatto il massimo per le possibilità che c'erano. Ora ci sono altre possibilità e sta facendo altrettanto. La cosa fondamentale è dare soddisfazioni a tutti i tifosi interisti. La società, l'allenatore e i giocatori stanno dando seguito con il lavoro ai risultati

Su Eriksen:

È un calciatore pulito, lineare e geniale. È uno che sa gestire la palla un giocatore importante come anche Lukaku. Rimpianti all'Inter? Questa è la mia professione, io ho cercato di dare il meglio di me stesso. Spero lo abbiano fatto tutti ma non è stata una decisione mia quella di andarmene. La cosa importante è che il pubblico interista sia soddisfatto. Sono contento di vederli gioire

Sullo Scudetto:

Vedo un campionato aperto con la Juve favorita ma l'Inter non è così distante come le altre contendenti nei tornei precedenti. I nerazzurri hanno una rosa fortissima e anche gli obiettivi stagionali sono ben diversi rispetto all'anno scorso quando, sia pur con un poco di fatica, abbiamo agguantato il traguardo che ci eravamo prefissi soffrendo le pene dell'inferno contro l'Empoli all'ultima giornata. Voi parlate di un gap diminuito. La cosa fondamentale sono i giocatori, serve avvicinare il livello di forza mentale e di esperienza della Juventus. La differenza la fanno i giocatori che hai a disposizione

Sul suo futuro:

È facile parlare del mio futuro. Ho bisogno di un'altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall'Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate. La scorsa stagione è stata un'annata difficile ma chiusa con un risultato di prestigio come la qualificazione in Champions League. Un giudizio sul Napoli? Ha scelto bene il successore di Ancellotti, Gattuso è un allenatore emergente che sta aggiustando piano piano le cose

La replica dell'Inter a Spalletti

In merito a quanto detto da Spalletti sul mancato approdo al Milan, l'Inter - riporta l'ANSA - ha fatto sapere che fu il tecnuco a rifiutare la buonuscita offerta dal club nerazzurro, che lo avrebbe liberato consentendogli di accettare la proposta del Milan. "Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti - fa sapere l'Inter - la Società aveva proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore".