È un grande piacere presentare la eSerie A TIM. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A.

La Lega Serie A diventa anche virtuale e presenta la "eSerie A TIM", torneo online aperto a tutti gli appassionati di eSports. In palio ci sarà il titolo di Campione d'Italia e il campionato, organizzato in collaborazione con Infront e PG Esport su PS4, si dividerà in due fasi: la prima a eliminazione diretta, la seconda con gironi, playoff e grand final.

