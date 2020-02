Nel 1967, i tifosi dell'Independiente avrebbero seppellito gli animali nello stadio del Racing, che non vinse nulla per 34 anni. Domenica torna il derby.

di Antonio Gargano - 05/02/2020 16:18 | aggiornato 05/02/2020 16:23

Il calcio argentino si ferma in una domenica di febbraio, ma non per il Superclasico di Buenos Aires o per contendersi la città di Rosario. Stavolta, il derby è quello di Avellaneda, mistico ma anche macabro, caratterizzato da superstizioni e retroscena inquietanti. Racing e Independiente si affrontano al Cilindro, casa dei biancocelesti, nel match valido per la 19^ giornata del campionato albiceleste.

I punti di differenza sono 3, Racing davanti e in corsa più dell'Independiente per un posto nella prossima Copa Sudamericana. Gli obiettivi di classifica, però, passano nettamente in secondo piano al cospetto di una rivalità in piedi da sempre, con un blasone di livello internazionale, in una città in cui il calcio ha raggiunto lo stesso valore della capitale.

Due bacheche ricche di trofei conquistati in Argentina e in campo internazionale, che rendono accesa la contrapposizione tra i due club anche sul piano del blasone. Ma soprattutto, ci sono due fattori che hanno fatto e fanno tutt'ora la storia del derby: la vicinanza dei due stadi e la maledizione dei 7 gatti neri del 1967.

Domenica torna Racing-Independiente, il derby di Avellaneda. Nel 1967, la maledizione dei 7 gatti neri

Racing-Independiente, il derby di Avellaneda e la maledizione dei 7 gatti neri

Soltanto 300 metri separano il Cilindro, casa del Racing, e il Libertadores de America, stadio dell'Independiente. Vivere praticamente al fianco dei rivali ha causato non pochi problemi di ordine pubblico nel corso degli anni, ma ha permesso la riuscita di quello che, ancora oggi, è un racconto a metà tra storia e leggenda e ha come protagonisti i tifosi dell'Independiente.

Nel 1967, il Racing è il secondo club argentino a vincere la Copa Libertadores, proprio dopo i vicini di casa, e il primo a portare a casa la Coppa Intercontinentale grazie al successo sul Celtic, vincitore della Champions League. Inoltre i biancocelesti sono anche campioni d'Argentina in carica. Una batosta non da poco per l'Independiente, sia per i propri obiettivi sia per la supremazia cittadina.

Per questo motivo, nella sera in cui il Racing vince la Coppa Intercontinentale, un gruppo di tifosi rivali si intrufola all'interno del Cilindro con i cadaveri di 7 gatti neri. Ognuna delle carcasse sarebbe stata seppellita in un punto diverso dello stadio, coprendo l'intera superficie con quella che poi è diventata "la maldiciòn de los siete gatos negros".

34 anni di digiuno

Da quella notte, il Racing non vincerà più nulla fino al 2001, anno in cui tornerà sul tetto d'Argentina. In quasi 3 decenni e mezzo, sono arrivate soltanto una Supercopa Libertadores e una Supercopa Interamericana nel 1988, trofei comunque non paragonabili a quelli vinti negli anni '60. Arriverà anche una dolorosa retrocessione nel 1983, mentre l'Independiente arriverà a vincere ben 7 volte la Copa Libertadores.

Tra i tifosi del Racing, il lungo digiuno di 34 anni si addebita solo ed esclusivamente alla maledizione lanciata dai rivali cittadini. Nonostante ciò, dopo mesi, se non anni di ricerche, nessun segno di quei 7 gatti neri è mai stato rinvenuto all'interno del Cilindro, rendendo di fatto una mera leggenda quella maledizione lanciata nel 1967. In pochi, ad Avellaneda, credono però che si tratti di un falso, vista la coincidenza nel giorno della vittoria dell'ultimo trofeo internazionale del club: furono addirittura chiamati degli esorcisti e degli esperti di esoterismo per capire le ragioni degli insuccessi.

Maldiciones del Deporte: Racing...https://t.co/az64TxYJzz



Y la leyenda de los 7 gatos negros pic.twitter.com/RwR080uNT6 — VICE Sports (@VICESportsLAT) December 31, 2015

Il derby di Avellaneda oggi

Domenica andrà in scena il match al Cilindro, con la storia della rivalità che nel frattempo si è aggiornata con altri episodi macabri. Negli scorsi anni, i tifosi dell'Independiente hanno impiccato un manichino con la maglia del Racing, corredato dalla scritta "Puta violada". Gesti portati all'estremo in una rivalità tra i quartieri di Avellaneda.

Come sempre, sarà una battaglia che trasferisce l'astio sportivo dagli spalti al campo. Sarà il derby numero 226, dopo 88 vittorie dell'Independiente, 65 del Racing e 72 pareggi. In bacheca i biancocelesti vantano un titolo argentino in più rispetto ai rossi, che però comandano sul piano internazionale con 7 Libertadores contro una sola.

Il 9 febbraio alle 23:40 ore italiane, però, in campo non andranno i palmarès. Arbitrerà il match Patricio Loustau, nonostante sia dichiaratamente un tifoso del Racing. Le polemiche sono già iniziate, la settimana che porta al Clasico di Avellaneda è entrata ufficialmente nel vivo.