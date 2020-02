Il presidente blaugrana deve fare da paciere nella faida tra Leo e il direttore sportivo, che ha accusato la squadra di poca professionalità. E tiene banco il tema rinnovo.

C'è crisi a Barcellona? A giudicare dalle ultime vicissitudini in casa blaugrana, si direbbe proprio di sì. La brutta sconfitta contro l'Atletico Madrid ha riacceso vecchi problemi che, col passare del tempo, erano destinati a tornare a galla. In primis, riguardo la posizione di Ernesto Valverde, che infatti è stato esonerato subito dopo lo stop contro i Colchoneros. In secondo luogo, la squadra sta faticando parecchio in campo: dopo il buon esordio di Quique Setien contro il Granada, è arrivata la scoppola di Valencia, seguita dalla vittoria di misura sul modesto Levante e, qualche giorno prima, dal successo sul campo del piccolo Ibiza.

Davvero troppo poco, soprattutto se ti chiami Barcellona. La società ha provato a correre ai ripari, ma la sensazione è che questo, per Josep Maria Bartomeu, sia il periodo più complicato degli ultimi cinque anni, ovvero da quando è salito al comando spodestando l'ex presidente Sandro Rosell. Il numero uno del club deve far fronte a diversi focolai pericolosi, di quelli che vanno affrontati in fretta per evitare che si trasformino in grosse grane irreparabili. Quella più grossa, ancora una volta, riguarda Leo Messi. Nella serata di martedì, il campione argentino ha pubblicato un post molto polemico su Instagram, nel quale puntava il dito sull'attuale direttore sportivo Eric Abidal.

Abidal, qualche ora prima, era stato ospite nella redazione di Diario Sport, uno dei quotidiani sportivi spagnoli più influenti, e aveva fatto il punto sugli ultimi turbinosi mesi del Barcellona. Tra le tante cose che il francese si è lasciato scappare, c'è anche il motivo per il quale la società avrebbe deciso di dare il benservito a Valverde:

Molti giocatori non erano soddisfatti di come stavano le cose, si allenavano male e con poca voglia. C'erano molti problemi di comunicazione interna, qualcosa andava fatto.

Leo Messi, stella e capitano del Barcellona: l'argentino ha risposto piccato su Instagram alle parole del direttore sportivo Abidal, che ha parlato di spogliatoio scontento e di poca etica del lavoro da parte di un gruppo di giocatori

Questa uscita non è piaciuta affatto a Messi, che nel suo post ha voluto puntualizzare alcune cose:

Bartomeu ha intenzione di intervenire subito (secondo i media spagnoli avrebbe convocato una riunione d'urgenza per questa mattina), perché le parole di Abidal hanno punto nel vivo l'asso argentino. Che, e questo va ricordato, nel contratto ha una clausola con la quale può liberarsi a zero alla fine di ogni stagione. Il nervosismo è tangibile, perché con Messi c'è ancora da appianare definitivamente il discorso riguardante il rinnovo, per il quale ci si sarebbe dovuti vedere nell'anno nuovo ma, a oggi, non ci sono ancora novità. Inoltre, Abidal sarebbe anche ai ferri corti con la stessa dirigenza, colpevole di non avergli dato il via libera per comprare qualcuno a gennaio.

Il tema del mercato è ricorrente, e negli ultimi anni è stato una delle pietre della discordia per quanto riguarda i rapporti tra squadra e società. Già a partire dall'affare Griezmann, oggi infelice di lusso, il Barça si è imbattuto in una serie di circostanze borderline chiudendo acquisti quasi inutili, per poi non muoversi quando l'attacco ha perso, in pochi giorni, Luis Suarez, Carles Perez e Ousmane Dembélé. L'intervista di Abidal è stata un'eccezione, perché il direttore sportivo da tempo si è cucito la bocca e non parla più con nessuno. Proprio per questo, probabilmente, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, mettendo i calciatori davanti alle proprie responsabilità.

Messi, nel frattempo, osserva preoccupato l'enorme escalation di dichiarazioni controproducenti che arrivano dagli uffici del club catalano. E se Bartomeu vorrebbe farlo rinnovare prima della scadenza del suo mandato, non è detto che la Pulga abbia così fretta di sedersi a un tavolo per parlarne. La posizione di Abidal, invece, è assai più traballante: l'incompatibilità con la linea tenuta dalla società è ormai inconciliabile con le sue idee e, secondo quanto riportato da Diario As, le due parti potrebbero addirittura arrivare a separarsi alla fine della stagione.

Non è però la prima volta che Bartomeu si ritrova a fare il vigile del fuoco. Nel 2015, a un anno dal suo insediamento, il presidente del Barcellona si trovò a dipanare una situazione molto delicata che vide Messi e Luis Enrique come protagonisti. Il litigio avvenne dopo una partita sul campo della Real Sociedad, quando i due si dissero diverse cose in faccia. Alla fine a pagare fu Andoni Zubizzarreta, allora dirigente blaugrana, mentre il rapporto tra Leo e il tecnico venne ricucito grazie alla mediazione di Iniesta, Mascherano e Xavi. E alla fine della stagione fu Triplete.

